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IXG: iShares Global Financial ETF

134.09 USD 0.39 (0.29%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IXG за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 133.87, а максимальная — 134.53.

Следите за динамикой iShares Global Financial ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IXG сегодня?

iShares Global Financial ETF (IXG) сегодня оценивается на уровне 134.09. Инструмент торгуется в пределах 133.87 - 134.53, вчерашнее закрытие составило 134.48, а торговый объем достиг 76. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IXG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Global Financial ETF?

iShares Global Financial ETF в настоящее время оценивается в 134.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.83% и USD. Отслеживайте движения IXG на графике в реальном времени.

Как купить акции IXG?

Вы можете купить акции iShares Global Financial ETF (IXG) по текущей цене 134.09. Ордера обычно размещаются около 134.09 или 134.39, тогда как 76 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IXG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IXG?

Инвестирование в iShares Global Financial ETF предполагает учет годового диапазона 110.17 - 135.37 и текущей цены 134.09. Многие сравнивают 0.38% и 14.03% перед размещением ордеров на 134.09 или 134.39. Изучайте ежедневные изменения цены IXG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Global Financial ETF?

Самая высокая цена iShares Global Financial ETF (IXG) за последний год составила 135.37. Акции заметно колебались в пределах 110.17 - 135.37, сравнение с 134.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Global Financial ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Global Financial ETF?

Самая низкая цена iShares Global Financial ETF (IXG) за год составила 110.17. Сравнение с текущими 134.09 и 110.17 - 135.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IXG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IXG?

В прошлом iShares Global Financial ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 134.48 и 17.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
133.87 134.53
Годовой диапазон
110.17 135.37
Предыдущее закрытие
134.48
Open
134.17
Bid
134.09
Ask
134.39
Low
133.87
High
134.53
Объем
76
Дневное изменение
-0.29%
Месячное изменение
0.38%
6-месячное изменение
14.03%
Годовое изменение
17.83%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%