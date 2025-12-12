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IXG: iShares Global Financial ETF
Курс IXG за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 133.87, а максимальная — 134.53.
Следите за динамикой iShares Global Financial ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IXG сегодня?
iShares Global Financial ETF (IXG) сегодня оценивается на уровне 134.09. Инструмент торгуется в пределах 133.87 - 134.53, вчерашнее закрытие составило 134.48, а торговый объем достиг 76. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IXG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Global Financial ETF?
iShares Global Financial ETF в настоящее время оценивается в 134.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.83% и USD. Отслеживайте движения IXG на графике в реальном времени.
Как купить акции IXG?
Вы можете купить акции iShares Global Financial ETF (IXG) по текущей цене 134.09. Ордера обычно размещаются около 134.09 или 134.39, тогда как 76 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IXG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IXG?
Инвестирование в iShares Global Financial ETF предполагает учет годового диапазона 110.17 - 135.37 и текущей цены 134.09. Многие сравнивают 0.38% и 14.03% перед размещением ордеров на 134.09 или 134.39. Изучайте ежедневные изменения цены IXG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Global Financial ETF?
Самая высокая цена iShares Global Financial ETF (IXG) за последний год составила 135.37. Акции заметно колебались в пределах 110.17 - 135.37, сравнение с 134.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Global Financial ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Global Financial ETF?
Самая низкая цена iShares Global Financial ETF (IXG) за год составила 110.17. Сравнение с текущими 134.09 и 110.17 - 135.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IXG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IXG?
В прошлом iShares Global Financial ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 134.48 и 17.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 134.48
- Open
- 134.17
- Bid
- 134.09
- Ask
- 134.39
- Low
- 133.87
- High
- 134.53
- Объем
- 76
- Дневное изменение
- -0.29%
- Месячное изменение
- 0.38%
- 6-месячное изменение
- 14.03%
- Годовое изменение
- 17.83%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%