报价部分
货币 / IXG
回到股票

IXG: iShares全球金融股指数ETF

133.67 USD 0.42 (0.31%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IXG汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点133.64和高点134.50进行交易。

关注iShares全球金融股指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IXG新闻

常见问题解答

IXG股票今天的价格是多少？

iShares全球金融股指数ETF股票今天的定价为133.67。它在133.64 - 134.50范围内交易，昨天的收盘价为134.09，交易量达到432。IXG的实时价格图表显示了这些更新。

iShares全球金融股指数ETF股票是否支付股息？

iShares全球金融股指数ETF目前的价值为133.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.46%和USD。实时查看图表以跟踪IXG走势。

如何购买IXG股票？

您可以以133.67的当前价格购买iShares全球金融股指数ETF股票。订单通常设置在133.67或133.97附近，而432和-0.40%显示市场活动。立即关注IXG的实时图表更新。

如何投资IXG股票？

投资iShares全球金融股指数ETF需要考虑年度范围110.17 - 135.37和当前价格133.67。许多人在以133.67或133.97下订单之前，会比较0.07%和。实时查看IXG价格图表，了解每日变化。

iShares全球金融股指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares全球金融股指数ETF的最高价格是135.37。在110.17 - 135.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares全球金融股指数ETF的绩效。

iShares全球金融股指数ETF股票的最低价格是多少？

iShares全球金融股指数ETF（IXG）的最低价格为110.17。将其与当前的133.67和110.17 - 135.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IXG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IXG股票是什么时候拆分的？

iShares全球金融股指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、134.09和17.46%中可见。

日范围
133.64 134.50
年范围
110.17 135.37
前一天收盘价
134.09
开盘价
134.21
卖价
133.67
买价
133.97
最低价
133.64
最高价
134.50
交易量
432
日变化
-0.31%
月变化
0.07%
6个月变化
13.67%
年变化
17.46%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%