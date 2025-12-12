IXG: iShares全球金融股指数ETF
今日IXG汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点133.64和高点134.50进行交易。
关注iShares全球金融股指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
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- MN
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常见问题解答
IXG股票今天的价格是多少？
iShares全球金融股指数ETF股票今天的定价为133.67。它在133.64 - 134.50范围内交易，昨天的收盘价为134.09，交易量达到432。IXG的实时价格图表显示了这些更新。
iShares全球金融股指数ETF股票是否支付股息？
iShares全球金融股指数ETF目前的价值为133.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.46%和USD。实时查看图表以跟踪IXG走势。
如何购买IXG股票？
您可以以133.67的当前价格购买iShares全球金融股指数ETF股票。订单通常设置在133.67或133.97附近，而432和-0.40%显示市场活动。立即关注IXG的实时图表更新。
如何投资IXG股票？
投资iShares全球金融股指数ETF需要考虑年度范围110.17 - 135.37和当前价格133.67。许多人在以133.67或133.97下订单之前，会比较0.07%和。实时查看IXG价格图表，了解每日变化。
iShares全球金融股指数ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares全球金融股指数ETF的最高价格是135.37。在110.17 - 135.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares全球金融股指数ETF的绩效。
iShares全球金融股指数ETF股票的最低价格是多少？
iShares全球金融股指数ETF（IXG）的最低价格为110.17。将其与当前的133.67和110.17 - 135.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IXG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IXG股票是什么时候拆分的？
iShares全球金融股指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、134.09和17.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 134.09
- 开盘价
- 134.21
- 卖价
- 133.67
- 买价
- 133.97
- 最低价
- 133.64
- 最高价
- 134.50
- 交易量
- 432
- 日变化
- -0.31%
- 月变化
- 0.07%
- 6个月变化
- 13.67%
- 年变化
- 17.46%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%