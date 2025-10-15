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IWMY: Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF

19.21 USD 0.08 (0.41%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IWMY за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.19, а максимальная — 19.28.

Следите за динамикой Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IWMY сегодня?

Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF (IWMY) сегодня оценивается на уровне 19.21. Инструмент торгуется в пределах 19.19 - 19.28, вчерашнее закрытие составило 19.29, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IWMY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF?

Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF в настоящее время оценивается в 19.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.13% и USD. Отслеживайте движения IWMY на графике в реальном времени.

Как купить акции IWMY?

Вы можете купить акции Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF (IWMY) по текущей цене 19.21. Ордера обычно размещаются около 19.21 или 19.51, тогда как 47 и -0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IWMY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IWMY?

Инвестирование в Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF предполагает учет годового диапазона 17.44 - 20.06 и текущей цены 19.21. Многие сравнивают 1.69% и -0.21% перед размещением ордеров на 19.21 или 19.51. Изучайте ежедневные изменения цены IWMY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF?

Самая высокая цена Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF (IWMY) за последний год составила 20.06. Акции заметно колебались в пределах 17.44 - 20.06, сравнение с 19.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF?

Самая низкая цена Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF (IWMY) за год составила 17.44. Сравнение с текущими 19.21 и 17.44 - 20.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IWMY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IWMY?

В прошлом Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.29 и -3.13% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.19 19.28
Годовой диапазон
17.44 20.06
Предыдущее закрытие
19.29
Open
19.27
Bid
19.21
Ask
19.51
Low
19.19
High
19.28
Объем
47
Дневное изменение
-0.41%
Месячное изменение
1.69%
6-месячное изменение
-0.21%
Годовое изменение
-3.13%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%