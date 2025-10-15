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IWMY: Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF

19.25 USD 0.04 (0.21%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IWMY汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点19.23和高点19.31进行交易。

关注Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IWMY新闻

常见问题解答

IWMY股票今天的价格是多少？

Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF股票今天的定价为19.25。它在19.23 - 19.31范围内交易，昨天的收盘价为19.21，交易量达到71。IWMY的实时价格图表显示了这些更新。

Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF股票是否支付股息？

Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF目前的价值为19.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.92%和USD。实时查看图表以跟踪IWMY走势。

如何购买IWMY股票？

您可以以19.25的当前价格购买Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF股票。订单通常设置在19.25或19.55附近，而71和-0.21%显示市场活动。立即关注IWMY的实时图表更新。

如何投资IWMY股票？

投资Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF需要考虑年度范围17.44 - 20.06和当前价格19.25。许多人在以19.25或19.55下订单之前，会比较1.91%和。实时查看IWMY价格图表，了解每日变化。

Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF的最高价格是20.06。在17.44 - 20.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF的绩效。

Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF股票的最低价格是多少？

Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF（IWMY）的最低价格为17.44。将其与当前的19.25和17.44 - 20.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IWMY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IWMY股票是什么时候拆分的？

Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.21和-2.92%中可见。

日范围
19.23 19.31
年范围
17.44 20.06
前一天收盘价
19.21
开盘价
19.29
卖价
19.25
买价
19.55
最低价
19.23
最高价
19.31
交易量
71
日变化
0.21%
月变化
1.91%
6个月变化
0.00%
年变化
-2.92%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%