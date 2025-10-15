IWMY: Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF
今日IWMY汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点19.23和高点19.31进行交易。
关注Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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IWMY新闻
常见问题解答
IWMY股票今天的价格是多少？
Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF股票今天的定价为19.25。它在19.23 - 19.31范围内交易，昨天的收盘价为19.21，交易量达到71。IWMY的实时价格图表显示了这些更新。
Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF股票是否支付股息？
Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF目前的价值为19.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.92%和USD。实时查看图表以跟踪IWMY走势。
如何购买IWMY股票？
您可以以19.25的当前价格购买Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF股票。订单通常设置在19.25或19.55附近，而71和-0.21%显示市场活动。立即关注IWMY的实时图表更新。
如何投资IWMY股票？
投资Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF需要考虑年度范围17.44 - 20.06和当前价格19.25。许多人在以19.25或19.55下订单之前，会比较1.91%和。实时查看IWMY价格图表，了解每日变化。
Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF的最高价格是20.06。在17.44 - 20.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF的绩效。
Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF股票的最低价格是多少？
Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF（IWMY）的最低价格为17.44。将其与当前的19.25和17.44 - 20.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IWMY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IWMY股票是什么时候拆分的？
Tidal Trust II Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.21和-2.92%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.21
- 开盘价
- 19.29
- 卖价
- 19.25
- 买价
- 19.55
- 最低价
- 19.23
- 最高价
- 19.31
- 交易量
- 71
- 日变化
- 0.21%
- 月变化
- 1.91%
- 6个月变化
- 0.00%
- 年变化
- -2.92%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%