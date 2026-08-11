- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IVSS: Applied Finance IVS US SMID ETF
Курс IVSS за сегодня изменился на -0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.65, а максимальная — 30.65.
Следите за динамикой Applied Finance IVS US SMID ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IVSS сегодня?
Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) сегодня оценивается на уровне 30.65. Инструмент торгуется в пределах 30.65 - 30.65, вчерашнее закрытие составило 30.91, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IVSS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Applied Finance IVS US SMID ETF?
Applied Finance IVS US SMID ETF в настоящее время оценивается в 30.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.43% и USD. Отслеживайте движения IVSS на графике в реальном времени.
Как купить акции IVSS?
Вы можете купить акции Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) по текущей цене 30.65. Ордера обычно размещаются около 30.65 или 30.95, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IVSS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IVSS?
Инвестирование в Applied Finance IVS US SMID ETF предполагает учет годового диапазона 25.05 - 31.38 и текущей цены 30.65. Многие сравнивают -0.39% и 13.84% перед размещением ордеров на 30.65 или 30.95. Изучайте ежедневные изменения цены IVSS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Applied Finance IVS US SMID ETF?
Самая высокая цена Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) за последний год составила 31.38. Акции заметно колебались в пределах 25.05 - 31.38, сравнение с 30.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Applied Finance IVS US SMID ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Applied Finance IVS US SMID ETF?
Самая низкая цена Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) за год составила 25.05. Сравнение с текущими 30.65 и 25.05 - 31.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IVSS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IVSS?
В прошлом Applied Finance IVS US SMID ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.91 и 21.43% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.91
- Open
- 30.65
- Bid
- 30.65
- Ask
- 30.95
- Low
- 30.65
- High
- 30.65
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.84%
- Месячное изменение
- -0.39%
- 6-месячное изменение
- 13.84%
- Годовое изменение
- 21.43%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%