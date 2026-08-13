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IVSS: Applied Finance IVS US SMID ETF

30.64 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IVSS汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点30.64和高点30.64进行交易。

关注Applied Finance IVS US SMID ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IVSS股票今天的价格是多少？

Applied Finance IVS US SMID ETF股票今天的定价为30.64。它在30.64 - 30.64范围内交易，昨天的收盘价为30.65，交易量达到1。IVSS的实时价格图表显示了这些更新。

Applied Finance IVS US SMID ETF股票是否支付股息？

Applied Finance IVS US SMID ETF目前的价值为30.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.39%和USD。实时查看图表以跟踪IVSS走势。

如何购买IVSS股票？

您可以以30.64的当前价格购买Applied Finance IVS US SMID ETF股票。订单通常设置在30.64或30.94附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注IVSS的实时图表更新。

如何投资IVSS股票？

投资Applied Finance IVS US SMID ETF需要考虑年度范围25.05 - 31.38和当前价格30.64。许多人在以30.64或30.94下订单之前，会比较-0.42%和。实时查看IVSS价格图表，了解每日变化。

Applied Finance IVS US SMID ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Applied Finance IVS US SMID ETF的最高价格是31.38。在25.05 - 31.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Applied Finance IVS US SMID ETF的绩效。

Applied Finance IVS US SMID ETF股票的最低价格是多少？

Applied Finance IVS US SMID ETF（IVSS）的最低价格为25.05。将其与当前的30.64和25.05 - 31.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IVSS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IVSS股票是什么时候拆分的？

Applied Finance IVS US SMID ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.65和21.39%中可见。

日范围
30.64 30.64
年范围
25.05 31.38
前一天收盘价
30.65
开盘价
30.64
卖价
30.64
买价
30.94
最低价
30.64
最高价
30.64
交易量
1
日变化
-0.03%
月变化
-0.42%
6个月变化
13.80%
年变化
21.39%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%