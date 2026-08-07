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IVOO: Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

131.22 USD 0.44 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IVOO за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 131.09, а максимальная — 131.65.

Следите за динамикой Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IVOO сегодня?

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) сегодня оценивается на уровне 131.22. Инструмент торгуется в пределах 131.09 - 131.65, вчерашнее закрытие составило 131.66, а торговый объем достиг 122. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IVOO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF?

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF в настоящее время оценивается в 131.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.02% и USD. Отслеживайте движения IVOO на графике в реальном времени.

Как купить акции IVOO?

Вы можете купить акции Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) по текущей цене 131.22. Ордера обычно размещаются около 131.22 или 131.52, тогда как 122 и -0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IVOO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IVOO?

Инвестирование в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF предполагает учет годового диапазона 105.31 - 131.88 и текущей цены 131.22. Многие сравнивают 2.78% и 9.07% перед размещением ордеров на 131.22 или 131.52. Изучайте ежедневные изменения цены IVOO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF?

Самая высокая цена Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) за последний год составила 131.88. Акции заметно колебались в пределах 105.31 - 131.88, сравнение с 131.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF?

Самая низкая цена Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) за год составила 105.31. Сравнение с текущими 131.22 и 105.31 - 131.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IVOO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IVOO?

В прошлом Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 131.66 и 20.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
131.09 131.65
Годовой диапазон
105.31 131.88
Предыдущее закрытие
131.66
Open
131.59
Bid
131.22
Ask
131.52
Low
131.09
High
131.65
Объем
122
Дневное изменение
-0.33%
Месячное изменение
2.78%
6-месячное изменение
9.07%
Годовое изменение
20.02%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%