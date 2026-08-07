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IVOO: Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
Курс IVOO за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 131.09, а максимальная — 131.65.
Следите за динамикой Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IVOO сегодня?
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) сегодня оценивается на уровне 131.22. Инструмент торгуется в пределах 131.09 - 131.65, вчерашнее закрытие составило 131.66, а торговый объем достиг 122. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IVOO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF?
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF в настоящее время оценивается в 131.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.02% и USD. Отслеживайте движения IVOO на графике в реальном времени.
Как купить акции IVOO?
Вы можете купить акции Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) по текущей цене 131.22. Ордера обычно размещаются около 131.22 или 131.52, тогда как 122 и -0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IVOO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IVOO?
Инвестирование в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF предполагает учет годового диапазона 105.31 - 131.88 и текущей цены 131.22. Многие сравнивают 2.78% и 9.07% перед размещением ордеров на 131.22 или 131.52. Изучайте ежедневные изменения цены IVOO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF?
Самая высокая цена Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) за последний год составила 131.88. Акции заметно колебались в пределах 105.31 - 131.88, сравнение с 131.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF?
Самая низкая цена Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) за год составила 105.31. Сравнение с текущими 131.22 и 105.31 - 131.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IVOO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IVOO?
В прошлом Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 131.66 и 20.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 131.66
- Open
- 131.59
- Bid
- 131.22
- Ask
- 131.52
- Low
- 131.09
- High
- 131.65
- Объем
- 122
- Дневное изменение
- -0.33%
- Месячное изменение
- 2.78%
- 6-месячное изменение
- 9.07%
- Годовое изменение
- 20.02%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%