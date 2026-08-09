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IVOO: Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

131.58 USD 0.36 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IVOO汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点131.56和高点132.22进行交易。

关注Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
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IVOO新闻

常见问题解答

IVOO股票今天的价格是多少？

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF股票今天的定价为131.58。它在131.56 - 132.22范围内交易，昨天的收盘价为131.22，交易量达到83。IVOO的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF股票是否支付股息？

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF目前的价值为131.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.35%和USD。实时查看图表以跟踪IVOO走势。

如何购买IVOO股票？

您可以以131.58的当前价格购买Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF股票。订单通常设置在131.58或131.88附近，而83和0.02%显示市场活动。立即关注IVOO的实时图表更新。

如何投资IVOO股票？

投资Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF需要考虑年度范围105.31 - 132.22和当前价格131.58。许多人在以131.58或131.88下订单之前，会比较3.06%和。实时查看IVOO价格图表，了解每日变化。

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF的最高价格是132.22。在105.31 - 132.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF的绩效。

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF股票的最低价格是多少？

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF（IVOO）的最低价格为105.31。将其与当前的131.58和105.31 - 132.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IVOO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IVOO股票是什么时候拆分的？

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、131.22和20.35%中可见。

日范围
131.56 132.22
年范围
105.31 132.22
前一天收盘价
131.22
开盘价
131.56
卖价
131.58
买价
131.88
最低价
131.56
最高价
132.22
交易量
83
日变化
0.27%
月变化
3.06%
6个月变化
9.37%
年变化
20.35%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%