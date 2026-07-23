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IVOG: Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
Курс IVOG за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 145.78, а максимальная — 146.73.
Следите за динамикой Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IVOG сегодня?
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) сегодня оценивается на уровне 145.85. Инструмент торгуется в пределах 145.78 - 146.73, вчерашнее закрытие составило 146.25, а торговый объем достиг 69. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IVOG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF?
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF в настоящее время оценивается в 145.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.76% и USD. Отслеживайте движения IVOG на графике в реальном времени.
Как купить акции IVOG?
Вы можете купить акции Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) по текущей цене 145.85. Ордера обычно размещаются около 145.85 или 146.15, тогда как 69 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IVOG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IVOG?
Инвестирование в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF предполагает учет годового диапазона 113.78 - 146.73 и текущей цены 145.85. Многие сравнивают 4.52% и 10.54% перед размещением ордеров на 145.85 или 146.15. Изучайте ежедневные изменения цены IVOG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF?
Самая высокая цена Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) за последний год составила 146.73. Акции заметно колебались в пределах 113.78 - 146.73, сравнение с 146.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF?
Самая низкая цена Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) за год составила 113.78. Сравнение с текущими 145.85 и 113.78 - 146.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IVOG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IVOG?
В прошлом Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 146.25 и 24.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 146.25
- Open
- 146.27
- Bid
- 145.85
- Ask
- 146.15
- Low
- 145.78
- High
- 146.73
- Объем
- 69
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- 4.52%
- 6-месячное изменение
- 10.54%
- Годовое изменение
- 24.76%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%