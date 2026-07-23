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IVOG: Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

145.85 USD 0.40 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IVOG за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 145.78, а максимальная — 146.73.

Следите за динамикой Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IVOG сегодня?

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) сегодня оценивается на уровне 145.85. Инструмент торгуется в пределах 145.78 - 146.73, вчерашнее закрытие составило 146.25, а торговый объем достиг 69. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IVOG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF?

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF в настоящее время оценивается в 145.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.76% и USD. Отслеживайте движения IVOG на графике в реальном времени.

Как купить акции IVOG?

Вы можете купить акции Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) по текущей цене 145.85. Ордера обычно размещаются около 145.85 или 146.15, тогда как 69 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IVOG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IVOG?

Инвестирование в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF предполагает учет годового диапазона 113.78 - 146.73 и текущей цены 145.85. Многие сравнивают 4.52% и 10.54% перед размещением ордеров на 145.85 или 146.15. Изучайте ежедневные изменения цены IVOG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF?

Самая высокая цена Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) за последний год составила 146.73. Акции заметно колебались в пределах 113.78 - 146.73, сравнение с 146.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF?

Самая низкая цена Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) за год составила 113.78. Сравнение с текущими 145.85 и 113.78 - 146.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IVOG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IVOG?

В прошлом Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 146.25 и 24.76% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
145.78 146.73
Годовой диапазон
113.78 146.73
Предыдущее закрытие
146.25
Open
146.27
Bid
145.85
Ask
146.15
Low
145.78
High
146.73
Объем
69
Дневное изменение
-0.27%
Месячное изменение
4.52%
6-месячное изменение
10.54%
Годовое изменение
24.76%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%