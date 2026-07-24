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IVOG: Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

146.18 USD 0.33 (0.23%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IVOG汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点146.13和高点147.04进行交易。

关注Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IVOG新闻

常见问题解答

IVOG股票今天的价格是多少？

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF股票今天的定价为146.18。它在146.13 - 147.04范围内交易，昨天的收盘价为145.85，交易量达到16。IVOG的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF股票是否支付股息？

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF目前的价值为146.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.05%和USD。实时查看图表以跟踪IVOG走势。

如何购买IVOG股票？

您可以以146.18的当前价格购买Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF股票。订单通常设置在146.18或146.48附近，而16和-0.58%显示市场活动。立即关注IVOG的实时图表更新。

如何投资IVOG股票？

投资Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF需要考虑年度范围113.78 - 147.04和当前价格146.18。许多人在以146.18或146.48下订单之前，会比较4.76%和。实时查看IVOG价格图表，了解每日变化。

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF的最高价格是147.04。在113.78 - 147.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF的绩效。

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF股票的最低价格是多少？

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF（IVOG）的最低价格为113.78。将其与当前的146.18和113.78 - 147.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IVOG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IVOG股票是什么时候拆分的？

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、145.85和25.05%中可见。

日范围
146.13 147.04
年范围
113.78 147.04
前一天收盘价
145.85
开盘价
147.04
卖价
146.18
买价
146.48
最低价
146.13
最高价
147.04
交易量
16
日变化
0.23%
月变化
4.76%
6个月变化
10.79%
年变化
25.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%