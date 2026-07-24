IVOG: Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
今日IVOG汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点146.13和高点147.04进行交易。
关注Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
IVOG股票今天的价格是多少？
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF股票今天的定价为146.18。它在146.13 - 147.04范围内交易，昨天的收盘价为145.85，交易量达到16。IVOG的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF股票是否支付股息？
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF目前的价值为146.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.05%和USD。实时查看图表以跟踪IVOG走势。
如何购买IVOG股票？
您可以以146.18的当前价格购买Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF股票。订单通常设置在146.18或146.48附近，而16和-0.58%显示市场活动。立即关注IVOG的实时图表更新。
如何投资IVOG股票？
投资Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF需要考虑年度范围113.78 - 147.04和当前价格146.18。许多人在以146.18或146.48下订单之前，会比较4.76%和。实时查看IVOG价格图表，了解每日变化。
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF的最高价格是147.04。在113.78 - 147.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF的绩效。
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF股票的最低价格是多少？
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF（IVOG）的最低价格为113.78。将其与当前的146.18和113.78 - 147.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IVOG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IVOG股票是什么时候拆分的？
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、145.85和25.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 145.85
- 开盘价
- 147.04
- 卖价
- 146.18
- 买价
- 146.48
- 最低价
- 146.13
- 最高价
- 147.04
- 交易量
- 16
- 日变化
- 0.23%
- 月变化
- 4.76%
- 6个月变化
- 10.79%
- 年变化
- 25.05%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%