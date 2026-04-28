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IUSB: iShares Core Total USD Bond Market ETF

45.38 USD 0.16 (0.35%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IUSB за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.37, а максимальная — 45.49.

Следите за динамикой iShares Core Total USD Bond Market ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IUSB сегодня?

iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) сегодня оценивается на уровне 45.38. Инструмент торгуется в пределах 45.37 - 45.49, вчерашнее закрытие составило 45.54, а торговый объем достиг 2312. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IUSB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Core Total USD Bond Market ETF?

iShares Core Total USD Bond Market ETF в настоящее время оценивается в 45.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.45% и USD. Отслеживайте движения IUSB на графике в реальном времени.

Как купить акции IUSB?

Вы можете купить акции iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) по текущей цене 45.38. Ордера обычно размещаются около 45.38 или 45.68, тогда как 2312 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IUSB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IUSB?

Инвестирование в iShares Core Total USD Bond Market ETF предполагает учет годового диапазона 45.32 - 47.23 и текущей цены 45.38. Многие сравнивают 0.07% и -3.26% перед размещением ордеров на 45.38 или 45.68. Изучайте ежедневные изменения цены IUSB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Core Total USD Bond Market ETF?

Самая высокая цена iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) за последний год составила 47.23. Акции заметно колебались в пределах 45.32 - 47.23, сравнение с 45.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Core Total USD Bond Market ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Core Total USD Bond Market ETF?

Самая низкая цена iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) за год составила 45.32. Сравнение с текущими 45.38 и 45.32 - 47.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IUSB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IUSB?

В прошлом iShares Core Total USD Bond Market ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.54 и -1.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
45.37 45.49
Годовой диапазон
45.32 47.23
Предыдущее закрытие
45.54
Open
45.45
Bid
45.38
Ask
45.68
Low
45.37
High
45.49
Объем
2.312 K
Дневное изменение
-0.35%
Месячное изменение
0.07%
6-месячное изменение
-3.26%
Годовое изменение
-1.45%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%