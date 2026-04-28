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IUSB: iShares Core Total USD Bond Market ETF

45.42 USD 0.04 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IUSB汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点45.41和高点45.48进行交易。

关注iShares Core Total USD Bond Market ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IUSB新闻

常见问题解答

IUSB股票今天的价格是多少？

iShares Core Total USD Bond Market ETF股票今天的定价为45.42。它在45.41 - 45.48范围内交易，昨天的收盘价为45.38，交易量达到1839。IUSB的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Core Total USD Bond Market ETF股票是否支付股息？

iShares Core Total USD Bond Market ETF目前的价值为45.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.37%和USD。实时查看图表以跟踪IUSB走势。

如何购买IUSB股票？

您可以以45.42的当前价格购买iShares Core Total USD Bond Market ETF股票。订单通常设置在45.42或45.72附近，而1839和-0.02%显示市场活动。立即关注IUSB的实时图表更新。

如何投资IUSB股票？

投资iShares Core Total USD Bond Market ETF需要考虑年度范围45.32 - 47.23和当前价格45.42。许多人在以45.42或45.72下订单之前，会比较0.15%和。实时查看IUSB价格图表，了解每日变化。

iShares Core Total USD Bond Market ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Core Total USD Bond Market ETF的最高价格是47.23。在45.32 - 47.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Core Total USD Bond Market ETF的绩效。

iShares Core Total USD Bond Market ETF股票的最低价格是多少？

iShares Core Total USD Bond Market ETF（IUSB）的最低价格为45.32。将其与当前的45.42和45.32 - 47.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IUSB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IUSB股票是什么时候拆分的？

iShares Core Total USD Bond Market ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.38和-1.37%中可见。

日范围
45.41 45.48
年范围
45.32 47.23
前一天收盘价
45.38
开盘价
45.43
卖价
45.42
买价
45.72
最低价
45.41
最高价
45.48
交易量
1.839 K
日变化
0.09%
月变化
0.15%
6个月变化
-3.18%
年变化
-1.37%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%