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IUS: Invesco RAFI Strategic US ETF

69.76 USD 0.25 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IUS за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.46, а максимальная — 69.81.

Следите за динамикой Invesco RAFI Strategic US ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IUS сегодня?

Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) сегодня оценивается на уровне 69.76. Инструмент торгуется в пределах 69.46 - 69.81, вчерашнее закрытие составило 69.51, а торговый объем достиг 120. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IUS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco RAFI Strategic US ETF?

Invesco RAFI Strategic US ETF в настоящее время оценивается в 69.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 30.37% и USD. Отслеживайте движения IUS на графике в реальном времени.

Как купить акции IUS?

Вы можете купить акции Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) по текущей цене 69.76. Ордера обычно размещаются около 69.76 или 70.06, тогда как 120 и 0.42% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IUS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IUS?

Инвестирование в Invesco RAFI Strategic US ETF предполагает учет годового диапазона 53.36 - 69.81 и текущей цены 69.76. Многие сравнивают 2.14% и 15.98% перед размещением ордеров на 69.76 или 70.06. Изучайте ежедневные изменения цены IUS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco RAFI Strategic US ETF?

Самая высокая цена Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) за последний год составила 69.81. Акции заметно колебались в пределах 53.36 - 69.81, сравнение с 69.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco RAFI Strategic US ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco RAFI Strategic US ETF?

Самая низкая цена Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) за год составила 53.36. Сравнение с текущими 69.76 и 53.36 - 69.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IUS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IUS?

В прошлом Invesco RAFI Strategic US ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 69.51 и 30.37% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
69.46 69.81
Годовой диапазон
53.36 69.81
Предыдущее закрытие
69.51
Open
69.47
Bid
69.76
Ask
70.06
Low
69.46
High
69.81
Объем
120
Дневное изменение
0.36%
Месячное изменение
2.14%
6-месячное изменение
15.98%
Годовое изменение
30.37%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%