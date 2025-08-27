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IUS: Invesco RAFI Strategic US ETF
Курс IUS за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.46, а максимальная — 69.81.
Следите за динамикой Invesco RAFI Strategic US ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IUS сегодня?
Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) сегодня оценивается на уровне 69.76. Инструмент торгуется в пределах 69.46 - 69.81, вчерашнее закрытие составило 69.51, а торговый объем достиг 120. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IUS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco RAFI Strategic US ETF?
Invesco RAFI Strategic US ETF в настоящее время оценивается в 69.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 30.37% и USD. Отслеживайте движения IUS на графике в реальном времени.
Как купить акции IUS?
Вы можете купить акции Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) по текущей цене 69.76. Ордера обычно размещаются около 69.76 или 70.06, тогда как 120 и 0.42% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IUS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IUS?
Инвестирование в Invesco RAFI Strategic US ETF предполагает учет годового диапазона 53.36 - 69.81 и текущей цены 69.76. Многие сравнивают 2.14% и 15.98% перед размещением ордеров на 69.76 или 70.06. Изучайте ежедневные изменения цены IUS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco RAFI Strategic US ETF?
Самая высокая цена Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) за последний год составила 69.81. Акции заметно колебались в пределах 53.36 - 69.81, сравнение с 69.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco RAFI Strategic US ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco RAFI Strategic US ETF?
Самая низкая цена Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) за год составила 53.36. Сравнение с текущими 69.76 и 53.36 - 69.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IUS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IUS?
В прошлом Invesco RAFI Strategic US ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 69.51 и 30.37% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 69.51
- Open
- 69.47
- Bid
- 69.76
- Ask
- 70.06
- Low
- 69.46
- High
- 69.81
- Объем
- 120
- Дневное изменение
- 0.36%
- Месячное изменение
- 2.14%
- 6-месячное изменение
- 15.98%
- Годовое изменение
- 30.37%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%