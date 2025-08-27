IUS: Invesco RAFI Strategic US ETF
今日IUS汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点69.66和高点69.96进行交易。
关注Invesco RAFI Strategic US ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
IUS股票今天的价格是多少？
Invesco RAFI Strategic US ETF股票今天的定价为69.70。它在69.66 - 69.96范围内交易，昨天的收盘价为69.76，交易量达到135。IUS的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco RAFI Strategic US ETF股票是否支付股息？
Invesco RAFI Strategic US ETF目前的价值为69.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注30.26%和USD。实时查看图表以跟踪IUS走势。
如何购买IUS股票？
您可以以69.70的当前价格购买Invesco RAFI Strategic US ETF股票。订单通常设置在69.70或70.00附近，而135和-0.26%显示市场活动。立即关注IUS的实时图表更新。
如何投资IUS股票？
投资Invesco RAFI Strategic US ETF需要考虑年度范围53.36 - 69.96和当前价格69.70。许多人在以69.70或70.00下订单之前，会比较2.05%和。实时查看IUS价格图表，了解每日变化。
Invesco RAFI Strategic US ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco RAFI Strategic US ETF的最高价格是69.96。在53.36 - 69.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco RAFI Strategic US ETF的绩效。
Invesco RAFI Strategic US ETF股票的最低价格是多少？
Invesco RAFI Strategic US ETF（IUS）的最低价格为53.36。将其与当前的69.70和53.36 - 69.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IUS股票是什么时候拆分的？
Invesco RAFI Strategic US ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、69.76和30.26%中可见。
- 前一天收盘价
- 69.76
- 开盘价
- 69.88
- 卖价
- 69.70
- 买价
- 70.00
- 最低价
- 69.66
- 最高价
- 69.96
- 交易量
- 135
- 日变化
- -0.09%
- 月变化
- 2.05%
- 6个月变化
- 15.88%
- 年变化
- 30.26%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%