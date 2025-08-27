报价部分
货币 / IUS
回到股票

IUS: Invesco RAFI Strategic US ETF

69.70 USD 0.06 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IUS汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点69.66和高点69.96进行交易。

关注Invesco RAFI Strategic US ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IUS新闻

常见问题解答

IUS股票今天的价格是多少？

Invesco RAFI Strategic US ETF股票今天的定价为69.70。它在69.66 - 69.96范围内交易，昨天的收盘价为69.76，交易量达到135。IUS的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco RAFI Strategic US ETF股票是否支付股息？

Invesco RAFI Strategic US ETF目前的价值为69.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注30.26%和USD。实时查看图表以跟踪IUS走势。

如何购买IUS股票？

您可以以69.70的当前价格购买Invesco RAFI Strategic US ETF股票。订单通常设置在69.70或70.00附近，而135和-0.26%显示市场活动。立即关注IUS的实时图表更新。

如何投资IUS股票？

投资Invesco RAFI Strategic US ETF需要考虑年度范围53.36 - 69.96和当前价格69.70。许多人在以69.70或70.00下订单之前，会比较2.05%和。实时查看IUS价格图表，了解每日变化。

Invesco RAFI Strategic US ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco RAFI Strategic US ETF的最高价格是69.96。在53.36 - 69.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco RAFI Strategic US ETF的绩效。

Invesco RAFI Strategic US ETF股票的最低价格是多少？

Invesco RAFI Strategic US ETF（IUS）的最低价格为53.36。将其与当前的69.70和53.36 - 69.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IUS股票是什么时候拆分的？

Invesco RAFI Strategic US ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、69.76和30.26%中可见。

日范围
69.66 69.96
年范围
53.36 69.96
前一天收盘价
69.76
开盘价
69.88
卖价
69.70
买价
70.00
最低价
69.66
最高价
69.96
交易量
135
日变化
-0.09%
月变化
2.05%
6个月变化
15.88%
年变化
30.26%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%