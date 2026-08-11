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ITOC: iTonic Holdings Ltd - Class A

0.29 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ITOC за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.29, а максимальная — 0.29.

Следите за динамикой iTonic Holdings Ltd - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ITOC сегодня?

iTonic Holdings Ltd - Class A (ITOC) сегодня оценивается на уровне 0.29. Инструмент торгуется в пределах 0.29 - 0.29, вчерашнее закрытие составило 0.29, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ITOC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iTonic Holdings Ltd - Class A?

iTonic Holdings Ltd - Class A в настоящее время оценивается в 0.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -67.78% и USD. Отслеживайте движения ITOC на графике в реальном времени.

Как купить акции ITOC?

Вы можете купить акции iTonic Holdings Ltd - Class A (ITOC) по текущей цене 0.29. Ордера обычно размещаются около 0.29 или 0.59, тогда как 19 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ITOC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ITOC?

Инвестирование в iTonic Holdings Ltd - Class A предполагает учет годового диапазона 0.22 - 1.15 и текущей цены 0.29. Многие сравнивают 11.54% и -17.82% перед размещением ордеров на 0.29 или 0.59. Изучайте ежедневные изменения цены ITOC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iTonic Holdings Ltd - Class A?

Самая высокая цена iTonic Holdings Ltd - Class A (ITOC) за последний год составила 1.15. Акции заметно колебались в пределах 0.22 - 1.15, сравнение с 0.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iTonic Holdings Ltd - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iTonic Holdings Ltd - Class A?

Самая низкая цена iTonic Holdings Ltd - Class A (ITOC) за год составила 0.22. Сравнение с текущими 0.29 и 0.22 - 1.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ITOC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ITOC?

В прошлом iTonic Holdings Ltd - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.29 и -67.78% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.29 0.29
Годовой диапазон
0.22 1.15
Предыдущее закрытие
0.29
Open
0.29
Bid
0.29
Ask
0.59
Low
0.29
High
0.29
Объем
19
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
11.54%
6-месячное изменение
-17.82%
Годовое изменение
-67.78%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%