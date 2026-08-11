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ITOC: iTonic Holdings Ltd - Class A
Курс ITOC за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.29, а максимальная — 0.29.
Следите за динамикой iTonic Holdings Ltd - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ITOC сегодня?
iTonic Holdings Ltd - Class A (ITOC) сегодня оценивается на уровне 0.29. Инструмент торгуется в пределах 0.29 - 0.29, вчерашнее закрытие составило 0.29, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ITOC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iTonic Holdings Ltd - Class A?
iTonic Holdings Ltd - Class A в настоящее время оценивается в 0.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -67.78% и USD. Отслеживайте движения ITOC на графике в реальном времени.
Как купить акции ITOC?
Вы можете купить акции iTonic Holdings Ltd - Class A (ITOC) по текущей цене 0.29. Ордера обычно размещаются около 0.29 или 0.59, тогда как 19 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ITOC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ITOC?
Инвестирование в iTonic Holdings Ltd - Class A предполагает учет годового диапазона 0.22 - 1.15 и текущей цены 0.29. Многие сравнивают 11.54% и -17.82% перед размещением ордеров на 0.29 или 0.59. Изучайте ежедневные изменения цены ITOC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iTonic Holdings Ltd - Class A?
Самая высокая цена iTonic Holdings Ltd - Class A (ITOC) за последний год составила 1.15. Акции заметно колебались в пределах 0.22 - 1.15, сравнение с 0.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iTonic Holdings Ltd - Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iTonic Holdings Ltd - Class A?
Самая низкая цена iTonic Holdings Ltd - Class A (ITOC) за год составила 0.22. Сравнение с текущими 0.29 и 0.22 - 1.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ITOC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ITOC?
В прошлом iTonic Holdings Ltd - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.29 и -67.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.29
- Open
- 0.29
- Bid
- 0.29
- Ask
- 0.59
- Low
- 0.29
- High
- 0.29
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 11.54%
- 6-месячное изменение
- -17.82%
- Годовое изменение
- -67.78%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%