ITOC: iTonic Holdings Ltd - Class A
今日ITOC汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点0.29和高点0.30进行交易。
关注iTonic Holdings Ltd - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ITOC股票今天的价格是多少？
iTonic Holdings Ltd - Class A股票今天的定价为0.29。它在0.29 - 0.30范围内交易，昨天的收盘价为0.29，交易量达到59。ITOC的实时价格图表显示了这些更新。
iTonic Holdings Ltd - Class A股票是否支付股息？
iTonic Holdings Ltd - Class A目前的价值为0.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-67.78%和USD。实时查看图表以跟踪ITOC走势。
如何购买ITOC股票？
您可以以0.29的当前价格购买iTonic Holdings Ltd - Class A股票。订单通常设置在0.29或0.59附近，而59和-3.33%显示市场活动。立即关注ITOC的实时图表更新。
如何投资ITOC股票？
投资iTonic Holdings Ltd - Class A需要考虑年度范围0.22 - 1.15和当前价格0.29。许多人在以0.29或0.59下订单之前，会比较11.54%和。实时查看ITOC价格图表，了解每日变化。
iTonic Holdings Ltd - Class A股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iTonic Holdings Ltd - Class A的最高价格是1.15。在0.22 - 1.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iTonic Holdings Ltd - Class A的绩效。
iTonic Holdings Ltd - Class A股票的最低价格是多少？
iTonic Holdings Ltd - Class A（ITOC）的最低价格为0.22。将其与当前的0.29和0.22 - 1.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ITOC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ITOC股票是什么时候拆分的？
iTonic Holdings Ltd - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.29和-67.78%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.29
- 开盘价
- 0.30
- 卖价
- 0.29
- 买价
- 0.59
- 最低价
- 0.29
- 最高价
- 0.30
- 交易量
- 59
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 11.54%
- 6个月变化
- -17.82%
- 年变化
- -67.78%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%