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ITOC: iTonic Holdings Ltd - Class A

0.29 USD 0.00 (0.00%)
版块: 医疗保健 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ITOC汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点0.29和高点0.30进行交易。

关注iTonic Holdings Ltd - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ITOC股票今天的价格是多少？

iTonic Holdings Ltd - Class A股票今天的定价为0.29。它在0.29 - 0.30范围内交易，昨天的收盘价为0.29，交易量达到59。ITOC的实时价格图表显示了这些更新。

iTonic Holdings Ltd - Class A股票是否支付股息？

iTonic Holdings Ltd - Class A目前的价值为0.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-67.78%和USD。实时查看图表以跟踪ITOC走势。

如何购买ITOC股票？

您可以以0.29的当前价格购买iTonic Holdings Ltd - Class A股票。订单通常设置在0.29或0.59附近，而59和-3.33%显示市场活动。立即关注ITOC的实时图表更新。

如何投资ITOC股票？

投资iTonic Holdings Ltd - Class A需要考虑年度范围0.22 - 1.15和当前价格0.29。许多人在以0.29或0.59下订单之前，会比较11.54%和。实时查看ITOC价格图表，了解每日变化。

iTonic Holdings Ltd - Class A股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iTonic Holdings Ltd - Class A的最高价格是1.15。在0.22 - 1.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iTonic Holdings Ltd - Class A的绩效。

iTonic Holdings Ltd - Class A股票的最低价格是多少？

iTonic Holdings Ltd - Class A（ITOC）的最低价格为0.22。将其与当前的0.29和0.22 - 1.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ITOC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ITOC股票是什么时候拆分的？

iTonic Holdings Ltd - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.29和-67.78%中可见。

日范围
0.29 0.30
年范围
0.22 1.15
前一天收盘价
0.29
开盘价
0.30
卖价
0.29
买价
0.59
最低价
0.29
最高价
0.30
交易量
59
日变化
0.00%
月变化
11.54%
6个月变化
-17.82%
年变化
-67.78%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%