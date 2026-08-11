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ITHA: ITHAX Acquisition Corp III - Class A
Курс ITHA за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.03, а максимальная — 10.03.
Следите за динамикой ITHAX Acquisition Corp III - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ITHA сегодня?
ITHAX Acquisition Corp III - Class A (ITHA) сегодня оценивается на уровне 10.03. Инструмент торгуется в пределах 10.03 - 10.03, вчерашнее закрытие составило 10.07, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ITHA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ITHAX Acquisition Corp III - Class A?
ITHAX Acquisition Corp III - Class A в настоящее время оценивается в 10.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.31% и USD. Отслеживайте движения ITHA на графике в реальном времени.
Как купить акции ITHA?
Вы можете купить акции ITHAX Acquisition Corp III - Class A (ITHA) по текущей цене 10.03. Ордера обычно размещаются около 10.03 или 10.33, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ITHA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ITHA?
Инвестирование в ITHAX Acquisition Corp III - Class A предполагает учет годового диапазона 9.85 - 10.07 и текущей цены 10.03. Многие сравнивают 0.30% и 1.21% перед размещением ордеров на 10.03 или 10.33. Изучайте ежедневные изменения цены ITHA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ITHAX Acquisition Corp III - Class A?
Самая высокая цена ITHAX Acquisition Corp III - Class A (ITHA) за последний год составила 10.07. Акции заметно колебались в пределах 9.85 - 10.07, сравнение с 10.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ITHAX Acquisition Corp III - Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ITHAX Acquisition Corp III - Class A?
Самая низкая цена ITHAX Acquisition Corp III - Class A (ITHA) за год составила 9.85. Сравнение с текущими 10.03 и 9.85 - 10.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ITHA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ITHA?
В прошлом ITHAX Acquisition Corp III - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.07 и 1.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.07
- Open
- 10.03
- Bid
- 10.03
- Ask
- 10.33
- Low
- 10.03
- High
- 10.03
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.40%
- Месячное изменение
- 0.30%
- 6-месячное изменение
- 1.21%
- Годовое изменение
- 1.31%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%