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ITHA: ITHAX Acquisition Corp III - Class A

10.03 USD 0.04 (0.40%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ITHA за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.03, а максимальная — 10.03.

Следите за динамикой ITHAX Acquisition Corp III - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ITHA сегодня?

ITHAX Acquisition Corp III - Class A (ITHA) сегодня оценивается на уровне 10.03. Инструмент торгуется в пределах 10.03 - 10.03, вчерашнее закрытие составило 10.07, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ITHA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ITHAX Acquisition Corp III - Class A?

ITHAX Acquisition Corp III - Class A в настоящее время оценивается в 10.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.31% и USD. Отслеживайте движения ITHA на графике в реальном времени.

Как купить акции ITHA?

Вы можете купить акции ITHAX Acquisition Corp III - Class A (ITHA) по текущей цене 10.03. Ордера обычно размещаются около 10.03 или 10.33, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ITHA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ITHA?

Инвестирование в ITHAX Acquisition Corp III - Class A предполагает учет годового диапазона 9.85 - 10.07 и текущей цены 10.03. Многие сравнивают 0.30% и 1.21% перед размещением ордеров на 10.03 или 10.33. Изучайте ежедневные изменения цены ITHA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ITHAX Acquisition Corp III - Class A?

Самая высокая цена ITHAX Acquisition Corp III - Class A (ITHA) за последний год составила 10.07. Акции заметно колебались в пределах 9.85 - 10.07, сравнение с 10.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ITHAX Acquisition Corp III - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ITHAX Acquisition Corp III - Class A?

Самая низкая цена ITHAX Acquisition Corp III - Class A (ITHA) за год составила 9.85. Сравнение с текущими 10.03 и 9.85 - 10.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ITHA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ITHA?

В прошлом ITHAX Acquisition Corp III - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.07 и 1.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.03 10.03
Годовой диапазон
9.85 10.07
Предыдущее закрытие
10.07
Open
10.03
Bid
10.03
Ask
10.33
Low
10.03
High
10.03
Объем
1
Дневное изменение
-0.40%
Месячное изменение
0.30%
6-месячное изменение
1.21%
Годовое изменение
1.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%