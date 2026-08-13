ITHA股票今天的价格是多少？ ITHAX Acquisition Corp III - Class A股票今天的定价为10.03。它在10.03 - 10.03范围内交易，昨天的收盘价为10.07，交易量达到1。ITHA的实时价格图表显示了这些更新。

ITHAX Acquisition Corp III - Class A股票是否支付股息？ ITHAX Acquisition Corp III - Class A目前的价值为10.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.31%和USD。实时查看图表以跟踪ITHA走势。

如何购买ITHA股票？ 您可以以10.03的当前价格购买ITHAX Acquisition Corp III - Class A股票。订单通常设置在10.03或10.33附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注ITHA的实时图表更新。

如何投资ITHA股票？ 投资ITHAX Acquisition Corp III - Class A需要考虑年度范围9.85 - 10.07和当前价格10.03。许多人在以10.03或10.33下订单之前，会比较0.30%和。实时查看ITHA价格图表，了解每日变化。

ITHAX Acquisition Corp III - Class A股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ITHAX Acquisition Corp III - Class A的最高价格是10.07。在9.85 - 10.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ITHAX Acquisition Corp III - Class A的绩效。

ITHAX Acquisition Corp III - Class A股票的最低价格是多少？ ITHAX Acquisition Corp III - Class A（ITHA）的最低价格为9.85。将其与当前的10.03和9.85 - 10.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ITHA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。