报价部分
货币 / ITHA
回到股票

ITHA: ITHAX Acquisition Corp III - Class A

10.03 USD 0.04 (0.40%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ITHA汇率已更改-0.40%。当日，交易品种以低点10.03和高点10.03进行交易。

关注ITHAX Acquisition Corp III - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ITHA股票今天的价格是多少？

ITHAX Acquisition Corp III - Class A股票今天的定价为10.03。它在10.03 - 10.03范围内交易，昨天的收盘价为10.07，交易量达到1。ITHA的实时价格图表显示了这些更新。

ITHAX Acquisition Corp III - Class A股票是否支付股息？

ITHAX Acquisition Corp III - Class A目前的价值为10.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.31%和USD。实时查看图表以跟踪ITHA走势。

如何购买ITHA股票？

您可以以10.03的当前价格购买ITHAX Acquisition Corp III - Class A股票。订单通常设置在10.03或10.33附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注ITHA的实时图表更新。

如何投资ITHA股票？

投资ITHAX Acquisition Corp III - Class A需要考虑年度范围9.85 - 10.07和当前价格10.03。许多人在以10.03或10.33下订单之前，会比较0.30%和。实时查看ITHA价格图表，了解每日变化。

ITHAX Acquisition Corp III - Class A股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ITHAX Acquisition Corp III - Class A的最高价格是10.07。在9.85 - 10.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ITHAX Acquisition Corp III - Class A的绩效。

ITHAX Acquisition Corp III - Class A股票的最低价格是多少？

ITHAX Acquisition Corp III - Class A（ITHA）的最低价格为9.85。将其与当前的10.03和9.85 - 10.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ITHA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ITHA股票是什么时候拆分的？

ITHAX Acquisition Corp III - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.07和1.31%中可见。

日范围
10.03 10.03
年范围
9.85 10.07
前一天收盘价
10.07
开盘价
10.03
卖价
10.03
买价
10.33
最低价
10.03
最高价
10.03
交易量
1
日变化
-0.40%
月变化
0.30%
6个月变化
1.21%
年变化
1.31%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%