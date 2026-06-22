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ITEQ: Amplify ETF Trust Amplify BlueStar Israel Technology ETF

65.99 USD 0.03 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ITEQ за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.72, а максимальная — 66.00.

Следите за динамикой Amplify ETF Trust Amplify BlueStar Israel Technology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ITEQ сегодня?

Amplify ETF Trust Amplify BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) сегодня оценивается на уровне 65.99. Инструмент торгуется в пределах 65.72 - 66.00, вчерашнее закрытие составило 65.96, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ITEQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify ETF Trust Amplify BlueStar Israel Technology ETF?

Amplify ETF Trust Amplify BlueStar Israel Technology ETF в настоящее время оценивается в 65.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.25% и USD. Отслеживайте движения ITEQ на графике в реальном времени.

Как купить акции ITEQ?

Вы можете купить акции Amplify ETF Trust Amplify BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) по текущей цене 65.99. Ордера обычно размещаются около 65.99 или 66.29, тогда как 14 и 0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ITEQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ITEQ?

Инвестирование в Amplify ETF Trust Amplify BlueStar Israel Technology ETF предполагает учет годового диапазона 55.02 - 70.08 и текущей цены 65.99. Многие сравнивают 0.67% и 14.09% перед размещением ордеров на 65.99 или 66.29. Изучайте ежедневные изменения цены ITEQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Amplify ETF Trust Amplify BlueStar Israel Technology ETF?

Самая высокая цена Amplify ETF Trust Amplify BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) за последний год составила 70.08. Акции заметно колебались в пределах 55.02 - 70.08, сравнение с 65.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify ETF Trust Amplify BlueStar Israel Technology ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Amplify ETF Trust Amplify BlueStar Israel Technology ETF?

Самая низкая цена Amplify ETF Trust Amplify BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) за год составила 55.02. Сравнение с текущими 65.99 и 55.02 - 70.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ITEQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ITEQ?

В прошлом Amplify ETF Trust Amplify BlueStar Israel Technology ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 65.96 и 15.25% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
65.72 66.00
Годовой диапазон
55.02 70.08
Предыдущее закрытие
65.96
Open
65.72
Bid
65.99
Ask
66.29
Low
65.72
High
66.00
Объем
14
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
0.67%
6-месячное изменение
14.09%
Годовое изменение
15.25%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%