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ITEQ: Amplify ETF Trust Amplify BlueStar Israel Technology ETF

65.03 USD 0.96 (1.45%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ITEQ汇率已更改-1.45%。当日，交易品种以低点65.03和高点65.26进行交易。

关注Amplify ETF Trust Amplify BlueStar Israel Technology ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ITEQ新闻

常见问题解答

ITEQ股票今天的价格是多少？

Amplify ETF Trust Amplify BlueStar Israel Technology ETF股票今天的定价为65.03。它在65.03 - 65.26范围内交易，昨天的收盘价为65.99，交易量达到4。ITEQ的实时价格图表显示了这些更新。

Amplify ETF Trust Amplify BlueStar Israel Technology ETF股票是否支付股息？

Amplify ETF Trust Amplify BlueStar Israel Technology ETF目前的价值为65.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.57%和USD。实时查看图表以跟踪ITEQ走势。

如何购买ITEQ股票？

您可以以65.03的当前价格购买Amplify ETF Trust Amplify BlueStar Israel Technology ETF股票。订单通常设置在65.03或65.33附近，而4和-0.32%显示市场活动。立即关注ITEQ的实时图表更新。

如何投资ITEQ股票？

投资Amplify ETF Trust Amplify BlueStar Israel Technology ETF需要考虑年度范围55.02 - 70.08和当前价格65.03。许多人在以65.03或65.33下订单之前，会比较-0.79%和。实时查看ITEQ价格图表，了解每日变化。

Amplify ETF Trust Amplify BlueStar Israel Technology ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Amplify ETF Trust Amplify BlueStar Israel Technology ETF的最高价格是70.08。在55.02 - 70.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify ETF Trust Amplify BlueStar Israel Technology ETF的绩效。

Amplify ETF Trust Amplify BlueStar Israel Technology ETF股票的最低价格是多少？

Amplify ETF Trust Amplify BlueStar Israel Technology ETF（ITEQ）的最低价格为55.02。将其与当前的65.03和55.02 - 70.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ITEQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ITEQ股票是什么时候拆分的？

Amplify ETF Trust Amplify BlueStar Israel Technology ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、65.99和13.57%中可见。

日范围
65.03 65.26
年范围
55.02 70.08
前一天收盘价
65.99
开盘价
65.24
卖价
65.03
买价
65.33
最低价
65.03
最高价
65.26
交易量
4
日变化
-1.45%
月变化
-0.79%
6个月变化
12.43%
年变化
13.57%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%