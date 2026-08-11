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ITDJ: iShares LifePath Target Date 2070 ETF
Курс ITDJ за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.59, а максимальная — 33.65.
Следите за динамикой iShares LifePath Target Date 2070 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ITDJ сегодня?
iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) сегодня оценивается на уровне 33.60. Инструмент торгуется в пределах 33.59 - 33.65, вчерашнее закрытие составило 33.69, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ITDJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares LifePath Target Date 2070 ETF?
iShares LifePath Target Date 2070 ETF в настоящее время оценивается в 33.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.60% и USD. Отслеживайте движения ITDJ на графике в реальном времени.
Как купить акции ITDJ?
Вы можете купить акции iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) по текущей цене 33.60. Ордера обычно размещаются около 33.60 или 33.90, тогда как 4 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ITDJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ITDJ?
Инвестирование в iShares LifePath Target Date 2070 ETF предполагает учет годового диапазона 27.91 - 33.69 и текущей цены 33.60. Многие сравнивают 2.38% и 10.89% перед размещением ордеров на 33.60 или 33.90. Изучайте ежедневные изменения цены ITDJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares LifePath Target Date 2070 ETF?
Самая высокая цена iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) за последний год составила 33.69. Акции заметно колебались в пределах 27.91 - 33.69, сравнение с 33.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares LifePath Target Date 2070 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares LifePath Target Date 2070 ETF?
Самая низкая цена iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) за год составила 27.91. Сравнение с текущими 33.60 и 27.91 - 33.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ITDJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ITDJ?
В прошлом iShares LifePath Target Date 2070 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.69 и 10.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.69
- Open
- 33.65
- Bid
- 33.60
- Ask
- 33.90
- Low
- 33.59
- High
- 33.65
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- 2.38%
- 6-месячное изменение
- 10.89%
- Годовое изменение
- 10.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%