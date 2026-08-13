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ITDJ: iShares LifePath Target Date 2070 ETF

33.58 USD 0.02 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ITDJ汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点33.58和高点33.69进行交易。

关注iShares LifePath Target Date 2070 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ITDJ股票今天的价格是多少？

iShares LifePath Target Date 2070 ETF股票今天的定价为33.58。它在33.58 - 33.69范围内交易，昨天的收盘价为33.60，交易量达到3。ITDJ的实时价格图表显示了这些更新。

iShares LifePath Target Date 2070 ETF股票是否支付股息？

iShares LifePath Target Date 2070 ETF目前的价值为33.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.53%和USD。实时查看图表以跟踪ITDJ走势。

如何购买ITDJ股票？

您可以以33.58的当前价格购买iShares LifePath Target Date 2070 ETF股票。订单通常设置在33.58或33.88附近，而3和-0.33%显示市场活动。立即关注ITDJ的实时图表更新。

如何投资ITDJ股票？

投资iShares LifePath Target Date 2070 ETF需要考虑年度范围27.91 - 33.69和当前价格33.58。许多人在以33.58或33.88下订单之前，会比较2.32%和。实时查看ITDJ价格图表，了解每日变化。

iShares LifePath Target Date 2070 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares LifePath Target Date 2070 ETF的最高价格是33.69。在27.91 - 33.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares LifePath Target Date 2070 ETF的绩效。

iShares LifePath Target Date 2070 ETF股票的最低价格是多少？

iShares LifePath Target Date 2070 ETF（ITDJ）的最低价格为27.91。将其与当前的33.58和27.91 - 33.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ITDJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ITDJ股票是什么时候拆分的？

iShares LifePath Target Date 2070 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.60和10.53%中可见。

日范围
33.58 33.69
年范围
27.91 33.69
前一天收盘价
33.60
开盘价
33.69
卖价
33.58
买价
33.88
最低价
33.58
最高价
33.69
交易量
3
日变化
-0.06%
月变化
2.32%
6个月变化
10.83%
年变化
10.53%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%