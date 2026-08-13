ITDJ: iShares LifePath Target Date 2070 ETF
今日ITDJ汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点33.58和高点33.69进行交易。
关注iShares LifePath Target Date 2070 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
ITDJ股票今天的价格是多少？
iShares LifePath Target Date 2070 ETF股票今天的定价为33.58。它在33.58 - 33.69范围内交易，昨天的收盘价为33.60，交易量达到3。ITDJ的实时价格图表显示了这些更新。
iShares LifePath Target Date 2070 ETF股票是否支付股息？
iShares LifePath Target Date 2070 ETF目前的价值为33.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.53%和USD。实时查看图表以跟踪ITDJ走势。
如何购买ITDJ股票？
您可以以33.58的当前价格购买iShares LifePath Target Date 2070 ETF股票。订单通常设置在33.58或33.88附近，而3和-0.33%显示市场活动。立即关注ITDJ的实时图表更新。
如何投资ITDJ股票？
投资iShares LifePath Target Date 2070 ETF需要考虑年度范围27.91 - 33.69和当前价格33.58。许多人在以33.58或33.88下订单之前，会比较2.32%和。实时查看ITDJ价格图表，了解每日变化。
iShares LifePath Target Date 2070 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares LifePath Target Date 2070 ETF的最高价格是33.69。在27.91 - 33.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares LifePath Target Date 2070 ETF的绩效。
iShares LifePath Target Date 2070 ETF股票的最低价格是多少？
iShares LifePath Target Date 2070 ETF（ITDJ）的最低价格为27.91。将其与当前的33.58和27.91 - 33.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ITDJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ITDJ股票是什么时候拆分的？
iShares LifePath Target Date 2070 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.60和10.53%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.60
- 开盘价
- 33.69
- 卖价
- 33.58
- 买价
- 33.88
- 最低价
- 33.58
- 最高价
- 33.69
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.06%
- 月变化
- 2.32%
- 6个月变化
- 10.83%
- 年变化
- 10.53%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%