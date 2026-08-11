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ITDF: iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF

42.40 USD 0.10 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ITDF за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.37, а максимальная — 42.48.

Следите за динамикой iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ITDF сегодня?

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF (ITDF) сегодня оценивается на уровне 42.40. Инструмент торгуется в пределах 42.37 - 42.48, вчерашнее закрытие составило 42.50, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ITDF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF?

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF в настоящее время оценивается в 42.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.87% и USD. Отслеживайте движения ITDF на графике в реальном времени.

Как купить акции ITDF?

Вы можете купить акции iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF (ITDF) по текущей цене 42.40. Ордера обычно размещаются около 42.40 или 42.70, тогда как 14 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ITDF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ITDF?

Инвестирование в iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF предполагает учет годового диапазона 35.08 - 42.53 и текущей цены 42.40. Многие сравнивают 2.44% и 10.10% перед размещением ордеров на 42.40 или 42.70. Изучайте ежедневные изменения цены ITDF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF?

Самая высокая цена iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF (ITDF) за последний год составила 42.53. Акции заметно колебались в пределах 35.08 - 42.53, сравнение с 42.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF?

Самая низкая цена iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF (ITDF) за год составила 35.08. Сравнение с текущими 42.40 и 35.08 - 42.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ITDF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ITDF?

В прошлом iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.50 и 20.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.37 42.48
Годовой диапазон
35.08 42.53
Предыдущее закрытие
42.50
Open
42.44
Bid
42.40
Ask
42.70
Low
42.37
High
42.48
Объем
14
Дневное изменение
-0.24%
Месячное изменение
2.44%
6-месячное изменение
10.10%
Годовое изменение
20.87%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%