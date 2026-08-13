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ITDF: iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF

42.36 USD 0.04 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ITDF汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点42.32和高点42.51进行交易。

关注iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ITDF股票今天的价格是多少？

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF股票今天的定价为42.36。它在42.32 - 42.51范围内交易，昨天的收盘价为42.40，交易量达到16。ITDF的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF股票是否支付股息？

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF目前的价值为42.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.75%和USD。实时查看图表以跟踪ITDF走势。

如何购买ITDF股票？

您可以以42.36的当前价格购买iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF股票。订单通常设置在42.36或42.66附近，而16和-0.35%显示市场活动。立即关注ITDF的实时图表更新。

如何投资ITDF股票？

投资iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF需要考虑年度范围35.08 - 42.53和当前价格42.36。许多人在以42.36或42.66下订单之前，会比较2.34%和。实时查看ITDF价格图表，了解每日变化。

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF的最高价格是42.53。在35.08 - 42.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF的绩效。

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF股票的最低价格是多少？

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF（ITDF）的最低价格为35.08。将其与当前的42.36和35.08 - 42.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ITDF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ITDF股票是什么时候拆分的？

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.40和20.75%中可见。

日范围
42.32 42.51
年范围
35.08 42.53
前一天收盘价
42.40
开盘价
42.51
卖价
42.36
买价
42.66
最低价
42.32
最高价
42.51
交易量
16
日变化
-0.09%
月变化
2.34%
6个月变化
10.00%
年变化
20.75%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%