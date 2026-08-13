ITDF: iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF
今日ITDF汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点42.32和高点42.51进行交易。
关注iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
ITDF股票今天的价格是多少？
iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF股票今天的定价为42.36。它在42.32 - 42.51范围内交易，昨天的收盘价为42.40，交易量达到16。ITDF的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF股票是否支付股息？
iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF目前的价值为42.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.75%和USD。实时查看图表以跟踪ITDF走势。
如何购买ITDF股票？
您可以以42.36的当前价格购买iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF股票。订单通常设置在42.36或42.66附近，而16和-0.35%显示市场活动。立即关注ITDF的实时图表更新。
如何投资ITDF股票？
投资iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF需要考虑年度范围35.08 - 42.53和当前价格42.36。许多人在以42.36或42.66下订单之前，会比较2.34%和。实时查看ITDF价格图表，了解每日变化。
iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF的最高价格是42.53。在35.08 - 42.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF的绩效。
iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF股票的最低价格是多少？
iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF（ITDF）的最低价格为35.08。将其与当前的42.36和35.08 - 42.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ITDF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ITDF股票是什么时候拆分的？
iShares Trust iShares LifePath Target Date 2050 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.40和20.75%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.40
- 开盘价
- 42.51
- 卖价
- 42.36
- 买价
- 42.66
- 最低价
- 42.32
- 最高价
- 42.51
- 交易量
- 16
- 日变化
- -0.09%
- 月变化
- 2.34%
- 6个月变化
- 10.00%
- 年变化
- 20.75%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%