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ISWN: Amplify BlackSwan ISWN ETF
Курс ISWN за сегодня изменился на -0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.61, а максимальная — 22.64.
Следите за динамикой Amplify BlackSwan ISWN ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ISWN сегодня?
Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) сегодня оценивается на уровне 22.61. Инструмент торгуется в пределах 22.61 - 22.64, вчерашнее закрытие составило 22.75, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ISWN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify BlackSwan ISWN ETF?
Amplify BlackSwan ISWN ETF в настоящее время оценивается в 22.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.81% и USD. Отслеживайте движения ISWN на графике в реальном времени.
Как купить акции ISWN?
Вы можете купить акции Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) по текущей цене 22.61. Ордера обычно размещаются около 22.61 или 22.91, тогда как 2 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ISWN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ISWN?
Инвестирование в Amplify BlackSwan ISWN ETF предполагает учет годового диапазона 20.72 - 24.46 и текущей цены 22.61. Многие сравнивают 1.76% и -0.83% перед размещением ордеров на 22.61 или 22.91. Изучайте ежедневные изменения цены ISWN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Amplify BlackSwan ISWN ETF?
Самая высокая цена Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) за последний год составила 24.46. Акции заметно колебались в пределах 20.72 - 24.46, сравнение с 22.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify BlackSwan ISWN ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Amplify BlackSwan ISWN ETF?
Самая низкая цена Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) за год составила 20.72. Сравнение с текущими 22.61 и 20.72 - 24.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ISWN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ISWN?
В прошлом Amplify BlackSwan ISWN ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.75 и 8.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.75
- Open
- 22.64
- Bid
- 22.61
- Ask
- 22.91
- Low
- 22.61
- High
- 22.64
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.62%
- Месячное изменение
- 1.76%
- 6-месячное изменение
- -0.83%
- Годовое изменение
- 8.81%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%