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ISWN: Amplify BlackSwan ISWN ETF

22.61 USD 0.14 (0.62%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ISWN за сегодня изменился на -0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.61, а максимальная — 22.64.

Следите за динамикой Amplify BlackSwan ISWN ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ISWN сегодня?

Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) сегодня оценивается на уровне 22.61. Инструмент торгуется в пределах 22.61 - 22.64, вчерашнее закрытие составило 22.75, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ISWN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify BlackSwan ISWN ETF?

Amplify BlackSwan ISWN ETF в настоящее время оценивается в 22.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.81% и USD. Отслеживайте движения ISWN на графике в реальном времени.

Как купить акции ISWN?

Вы можете купить акции Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) по текущей цене 22.61. Ордера обычно размещаются около 22.61 или 22.91, тогда как 2 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ISWN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ISWN?

Инвестирование в Amplify BlackSwan ISWN ETF предполагает учет годового диапазона 20.72 - 24.46 и текущей цены 22.61. Многие сравнивают 1.76% и -0.83% перед размещением ордеров на 22.61 или 22.91. Изучайте ежедневные изменения цены ISWN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Amplify BlackSwan ISWN ETF?

Самая высокая цена Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) за последний год составила 24.46. Акции заметно колебались в пределах 20.72 - 24.46, сравнение с 22.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify BlackSwan ISWN ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Amplify BlackSwan ISWN ETF?

Самая низкая цена Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) за год составила 20.72. Сравнение с текущими 22.61 и 20.72 - 24.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ISWN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ISWN?

В прошлом Amplify BlackSwan ISWN ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.75 и 8.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.61 22.64
Годовой диапазон
20.72 24.46
Предыдущее закрытие
22.75
Open
22.64
Bid
22.61
Ask
22.91
Low
22.61
High
22.64
Объем
2
Дневное изменение
-0.62%
Месячное изменение
1.76%
6-месячное изменение
-0.83%
Годовое изменение
8.81%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%