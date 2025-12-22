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ISWN: Amplify BlackSwan ISWN ETF

22.64 USD 0.03 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ISWN汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点22.64和高点22.65进行交易。

关注Amplify BlackSwan ISWN ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ISWN新闻

常见问题解答

ISWN股票今天的价格是多少？

Amplify BlackSwan ISWN ETF股票今天的定价为22.64。它在22.64 - 22.65范围内交易，昨天的收盘价为22.61，交易量达到2。ISWN的实时价格图表显示了这些更新。

Amplify BlackSwan ISWN ETF股票是否支付股息？

Amplify BlackSwan ISWN ETF目前的价值为22.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.95%和USD。实时查看图表以跟踪ISWN走势。

如何购买ISWN股票？

您可以以22.64的当前价格购买Amplify BlackSwan ISWN ETF股票。订单通常设置在22.64或22.94附近，而2和-0.04%显示市场活动。立即关注ISWN的实时图表更新。

如何投资ISWN股票？

投资Amplify BlackSwan ISWN ETF需要考虑年度范围20.72 - 24.46和当前价格22.64。许多人在以22.64或22.94下订单之前，会比较1.89%和。实时查看ISWN价格图表，了解每日变化。

Amplify BlackSwan ISWN ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Amplify BlackSwan ISWN ETF的最高价格是24.46。在20.72 - 24.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify BlackSwan ISWN ETF的绩效。

Amplify BlackSwan ISWN ETF股票的最低价格是多少？

Amplify BlackSwan ISWN ETF（ISWN）的最低价格为20.72。将其与当前的22.64和20.72 - 24.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ISWN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ISWN股票是什么时候拆分的？

Amplify BlackSwan ISWN ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.61和8.95%中可见。

日范围
22.64 22.65
年范围
20.72 24.46
前一天收盘价
22.61
开盘价
22.65
卖价
22.64
买价
22.94
最低价
22.64
最高价
22.65
交易量
2
日变化
0.13%
月变化
1.89%
6个月变化
-0.70%
年变化
8.95%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%