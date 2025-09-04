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ISVL: iShares Trust iShares International Developed Small Cap Value F
Курс ISVL за сегодня изменился на -0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.30, а максимальная — 53.58.
Следите за динамикой iShares Trust iShares International Developed Small Cap Value F. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ISVL сегодня?
iShares Trust iShares International Developed Small Cap Value F (ISVL) сегодня оценивается на уровне 53.34. Инструмент торгуется в пределах 53.30 - 53.58, вчерашнее закрытие составило 53.72, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ISVL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Trust iShares International Developed Small Cap Value F?
iShares Trust iShares International Developed Small Cap Value F в настоящее время оценивается в 53.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.64% и USD. Отслеживайте движения ISVL на графике в реальном времени.
Как купить акции ISVL?
Вы можете купить акции iShares Trust iShares International Developed Small Cap Value F (ISVL) по текущей цене 53.34. Ордера обычно размещаются около 53.34 или 53.64, тогда как 13 и -0.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ISVL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ISVL?
Инвестирование в iShares Trust iShares International Developed Small Cap Value F предполагает учет годового диапазона 46.00 - 53.79 и текущей цены 53.34. Многие сравнивают 1.60% и 3.25% перед размещением ордеров на 53.34 или 53.64. Изучайте ежедневные изменения цены ISVL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Trust iShares International Developed Small Cap Value F?
Самая высокая цена iShares Trust iShares International Developed Small Cap Value F (ISVL) за последний год составила 53.79. Акции заметно колебались в пределах 46.00 - 53.79, сравнение с 53.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Trust iShares International Developed Small Cap Value F на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Trust iShares International Developed Small Cap Value F?
Самая низкая цена iShares Trust iShares International Developed Small Cap Value F (ISVL) за год составила 46.00. Сравнение с текущими 53.34 и 46.00 - 53.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ISVL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ISVL?
В прошлом iShares Trust iShares International Developed Small Cap Value F проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 53.72 и 2.64% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 53.72
- Open
- 53.58
- Bid
- 53.34
- Ask
- 53.64
- Low
- 53.30
- High
- 53.58
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- -0.71%
- Месячное изменение
- 1.60%
- 6-месячное изменение
- 3.25%
- Годовое изменение
- 2.64%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%