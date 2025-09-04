ISVL: iShares Trust iShares International Developed Small Cap Value F
今日ISVL汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点53.26和高点53.50进行交易。
关注iShares Trust iShares International Developed Small Cap Value F动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
ISVL股票今天的价格是多少？
iShares Trust iShares International Developed Small Cap Value F股票今天的定价为53.41。它在53.26 - 53.50范围内交易，昨天的收盘价为53.34，交易量达到12。ISVL的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Trust iShares International Developed Small Cap Value F股票是否支付股息？
iShares Trust iShares International Developed Small Cap Value F目前的价值为53.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.77%和USD。实时查看图表以跟踪ISVL走势。
如何购买ISVL股票？
您可以以53.41的当前价格购买iShares Trust iShares International Developed Small Cap Value F股票。订单通常设置在53.41或53.71附近，而12和-0.13%显示市场活动。立即关注ISVL的实时图表更新。
如何投资ISVL股票？
投资iShares Trust iShares International Developed Small Cap Value F需要考虑年度范围46.00 - 53.79和当前价格53.41。许多人在以53.41或53.71下订单之前，会比较1.73%和。实时查看ISVL价格图表，了解每日变化。
iShares Trust iShares International Developed Small Cap Value F股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Trust iShares International Developed Small Cap Value F的最高价格是53.79。在46.00 - 53.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares International Developed Small Cap Value F的绩效。
iShares Trust iShares International Developed Small Cap Value F股票的最低价格是多少？
iShares Trust iShares International Developed Small Cap Value F（ISVL）的最低价格为46.00。将其与当前的53.41和46.00 - 53.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ISVL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ISVL股票是什么时候拆分的？
iShares Trust iShares International Developed Small Cap Value F历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、53.34和2.77%中可见。
- 前一天收盘价
- 53.34
- 开盘价
- 53.48
- 卖价
- 53.41
- 买价
- 53.71
- 最低价
- 53.26
- 最高价
- 53.50
- 交易量
- 12
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- 1.73%
- 6个月变化
- 3.39%
- 年变化
- 2.77%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%