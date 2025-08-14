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ISRA: VanEck Israel ETF

66.82 USD 0.04 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ISRA за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.82, а максимальная — 67.00.

Следите за динамикой VanEck Israel ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ISRA сегодня?

VanEck Israel ETF (ISRA) сегодня оценивается на уровне 66.82. Инструмент торгуется в пределах 66.82 - 67.00, вчерашнее закрытие составило 66.86, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ISRA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Israel ETF?

VanEck Israel ETF в настоящее время оценивается в 66.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 30.53% и USD. Отслеживайте движения ISRA на графике в реальном времени.

Как купить акции ISRA?

Вы можете купить акции VanEck Israel ETF (ISRA) по текущей цене 66.82. Ордера обычно размещаются около 66.82 или 67.12, тогда как 2 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ISRA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ISRA?

Инвестирование в VanEck Israel ETF предполагает учет годового диапазона 50.83 - 73.55 и текущей цены 66.82. Многие сравнивают 3.31% и 3.81% перед размещением ордеров на 66.82 или 67.12. Изучайте ежедневные изменения цены ISRA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck Israel ETF?

Самая высокая цена VanEck Israel ETF (ISRA) за последний год составила 73.55. Акции заметно колебались в пределах 50.83 - 73.55, сравнение с 66.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Israel ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck Israel ETF?

Самая низкая цена VanEck Israel ETF (ISRA) за год составила 50.83. Сравнение с текущими 66.82 и 50.83 - 73.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ISRA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ISRA?

В прошлом VanEck Israel ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 66.86 и 30.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
66.82 67.00
Годовой диапазон
50.83 73.55
Предыдущее закрытие
66.86
Open
67.00
Bid
66.82
Ask
67.12
Low
66.82
High
67.00
Объем
2
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
3.31%
6-месячное изменение
3.81%
Годовое изменение
30.53%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%