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ISRA: VanEck Israel ETF
Курс ISRA за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.82, а максимальная — 67.00.
Следите за динамикой VanEck Israel ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ISRA сегодня?
VanEck Israel ETF (ISRA) сегодня оценивается на уровне 66.82. Инструмент торгуется в пределах 66.82 - 67.00, вчерашнее закрытие составило 66.86, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ISRA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Israel ETF?
VanEck Israel ETF в настоящее время оценивается в 66.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 30.53% и USD. Отслеживайте движения ISRA на графике в реальном времени.
Как купить акции ISRA?
Вы можете купить акции VanEck Israel ETF (ISRA) по текущей цене 66.82. Ордера обычно размещаются около 66.82 или 67.12, тогда как 2 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ISRA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ISRA?
Инвестирование в VanEck Israel ETF предполагает учет годового диапазона 50.83 - 73.55 и текущей цены 66.82. Многие сравнивают 3.31% и 3.81% перед размещением ордеров на 66.82 или 67.12. Изучайте ежедневные изменения цены ISRA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VanEck Israel ETF?
Самая высокая цена VanEck Israel ETF (ISRA) за последний год составила 73.55. Акции заметно колебались в пределах 50.83 - 73.55, сравнение с 66.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Israel ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VanEck Israel ETF?
Самая низкая цена VanEck Israel ETF (ISRA) за год составила 50.83. Сравнение с текущими 66.82 и 50.83 - 73.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ISRA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ISRA?
В прошлом VanEck Israel ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 66.86 и 30.53% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 66.86
- Open
- 67.00
- Bid
- 66.82
- Ask
- 67.12
- Low
- 66.82
- High
- 67.00
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- 3.31%
- 6-месячное изменение
- 3.81%
- Годовое изменение
- 30.53%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%