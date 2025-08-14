ISRA股票今天的价格是多少？ VanEck Israel ETF股票今天的定价为66.77。它在66.77 - 67.03范围内交易，昨天的收盘价为66.82，交易量达到5。ISRA的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck Israel ETF股票是否支付股息？ VanEck Israel ETF目前的价值为66.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注30.44%和USD。实时查看图表以跟踪ISRA走势。

如何购买ISRA股票？ 您可以以66.77的当前价格购买VanEck Israel ETF股票。订单通常设置在66.77或67.07附近，而5和-0.39%显示市场活动。立即关注ISRA的实时图表更新。

如何投资ISRA股票？ 投资VanEck Israel ETF需要考虑年度范围50.83 - 73.55和当前价格66.77。许多人在以66.77或67.07下订单之前，会比较3.23%和。实时查看ISRA价格图表，了解每日变化。

VanEck Israel ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，VanEck Israel ETF的最高价格是73.55。在50.83 - 73.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Israel ETF的绩效。

VanEck Israel ETF股票的最低价格是多少？ VanEck Israel ETF（ISRA）的最低价格为50.83。将其与当前的66.77和50.83 - 73.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ISRA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。