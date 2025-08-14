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ISRA: VanEck Israel ETF

66.77 USD 0.05 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ISRA汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点66.77和高点67.03进行交易。

关注VanEck Israel ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ISRA新闻

常见问题解答

ISRA股票今天的价格是多少？

VanEck Israel ETF股票今天的定价为66.77。它在66.77 - 67.03范围内交易，昨天的收盘价为66.82，交易量达到5。ISRA的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck Israel ETF股票是否支付股息？

VanEck Israel ETF目前的价值为66.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注30.44%和USD。实时查看图表以跟踪ISRA走势。

如何购买ISRA股票？

您可以以66.77的当前价格购买VanEck Israel ETF股票。订单通常设置在66.77或67.07附近，而5和-0.39%显示市场活动。立即关注ISRA的实时图表更新。

如何投资ISRA股票？

投资VanEck Israel ETF需要考虑年度范围50.83 - 73.55和当前价格66.77。许多人在以66.77或67.07下订单之前，会比较3.23%和。实时查看ISRA价格图表，了解每日变化。

VanEck Israel ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VanEck Israel ETF的最高价格是73.55。在50.83 - 73.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Israel ETF的绩效。

VanEck Israel ETF股票的最低价格是多少？

VanEck Israel ETF（ISRA）的最低价格为50.83。将其与当前的66.77和50.83 - 73.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ISRA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ISRA股票是什么时候拆分的？

VanEck Israel ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、66.82和30.44%中可见。

日范围
66.77 67.03
年范围
50.83 73.55
前一天收盘价
66.82
开盘价
67.03
卖价
66.77
买价
67.07
最低价
66.77
最高价
67.03
交易量
5
日变化
-0.07%
月变化
3.23%
6个月变化
3.73%
年变化
30.44%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%