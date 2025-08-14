ISRA: VanEck Israel ETF
今日ISRA汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点66.77和高点67.03进行交易。
关注VanEck Israel ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
ISRA股票今天的价格是多少？
VanEck Israel ETF股票今天的定价为66.77。它在66.77 - 67.03范围内交易，昨天的收盘价为66.82，交易量达到5。ISRA的实时价格图表显示了这些更新。
VanEck Israel ETF股票是否支付股息？
VanEck Israel ETF目前的价值为66.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注30.44%和USD。实时查看图表以跟踪ISRA走势。
如何购买ISRA股票？
您可以以66.77的当前价格购买VanEck Israel ETF股票。订单通常设置在66.77或67.07附近，而5和-0.39%显示市场活动。立即关注ISRA的实时图表更新。
如何投资ISRA股票？
投资VanEck Israel ETF需要考虑年度范围50.83 - 73.55和当前价格66.77。许多人在以66.77或67.07下订单之前，会比较3.23%和。实时查看ISRA价格图表，了解每日变化。
VanEck Israel ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VanEck Israel ETF的最高价格是73.55。在50.83 - 73.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Israel ETF的绩效。
VanEck Israel ETF股票的最低价格是多少？
VanEck Israel ETF（ISRA）的最低价格为50.83。将其与当前的66.77和50.83 - 73.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ISRA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ISRA股票是什么时候拆分的？
VanEck Israel ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、66.82和30.44%中可见。
- 前一天收盘价
- 66.82
- 开盘价
- 67.03
- 卖价
- 66.77
- 买价
- 67.07
- 最低价
- 66.77
- 最高价
- 67.03
- 交易量
- 5
- 日变化
- -0.07%
- 月变化
- 3.23%
- 6个月变化
- 3.73%
- 年变化
- 30.44%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%