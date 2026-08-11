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ISMF: iShares Managed Futures Active ETF
Курс ISMF за сегодня изменился на 0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.10, а максимальная — 28.19.
Следите за динамикой iShares Managed Futures Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ISMF сегодня?
iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) сегодня оценивается на уровне 28.18. Инструмент торгуется в пределах 28.10 - 28.19, вчерашнее закрытие составило 28.04, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ISMF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Managed Futures Active ETF?
iShares Managed Futures Active ETF в настоящее время оценивается в 28.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.26% и USD. Отслеживайте движения ISMF на графике в реальном времени.
Как купить акции ISMF?
Вы можете купить акции iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) по текущей цене 28.18. Ордера обычно размещаются около 28.18 или 28.48, тогда как 17 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ISMF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ISMF?
Инвестирование в iShares Managed Futures Active ETF предполагает учет годового диапазона 26.71 - 30.72 и текущей цены 28.18. Многие сравнивают 1.18% и 1.84% перед размещением ордеров на 28.18 или 28.48. Изучайте ежедневные изменения цены ISMF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Managed Futures Active ETF?
Самая высокая цена iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) за последний год составила 30.72. Акции заметно колебались в пределах 26.71 - 30.72, сравнение с 28.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Managed Futures Active ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Managed Futures Active ETF?
Самая низкая цена iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) за год составила 26.71. Сравнение с текущими 28.18 и 26.71 - 30.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ISMF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ISMF?
В прошлом iShares Managed Futures Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.04 и 3.26% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.04
- Open
- 28.15
- Bid
- 28.18
- Ask
- 28.48
- Low
- 28.10
- High
- 28.19
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- 0.50%
- Месячное изменение
- 1.18%
- 6-месячное изменение
- 1.84%
- Годовое изменение
- 3.26%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%