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ISMF: iShares Managed Futures Active ETF

28.18 USD 0.14 (0.50%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ISMF за сегодня изменился на 0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.10, а максимальная — 28.19.

Следите за динамикой iShares Managed Futures Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ISMF сегодня?

iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) сегодня оценивается на уровне 28.18. Инструмент торгуется в пределах 28.10 - 28.19, вчерашнее закрытие составило 28.04, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ISMF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Managed Futures Active ETF?

iShares Managed Futures Active ETF в настоящее время оценивается в 28.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.26% и USD. Отслеживайте движения ISMF на графике в реальном времени.

Как купить акции ISMF?

Вы можете купить акции iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) по текущей цене 28.18. Ордера обычно размещаются около 28.18 или 28.48, тогда как 17 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ISMF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ISMF?

Инвестирование в iShares Managed Futures Active ETF предполагает учет годового диапазона 26.71 - 30.72 и текущей цены 28.18. Многие сравнивают 1.18% и 1.84% перед размещением ордеров на 28.18 или 28.48. Изучайте ежедневные изменения цены ISMF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Managed Futures Active ETF?

Самая высокая цена iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) за последний год составила 30.72. Акции заметно колебались в пределах 26.71 - 30.72, сравнение с 28.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Managed Futures Active ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Managed Futures Active ETF?

Самая низкая цена iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) за год составила 26.71. Сравнение с текущими 28.18 и 26.71 - 30.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ISMF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ISMF?

В прошлом iShares Managed Futures Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.04 и 3.26% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.10 28.19
Годовой диапазон
26.71 30.72
Предыдущее закрытие
28.04
Open
28.15
Bid
28.18
Ask
28.48
Low
28.10
High
28.19
Объем
17
Дневное изменение
0.50%
Месячное изменение
1.18%
6-месячное изменение
1.84%
Годовое изменение
3.26%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%