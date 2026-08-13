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ISMF: iShares Managed Futures Active ETF

28.31 USD 0.13 (0.46%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ISMF汇率已更改0.46%。当日，交易品种以低点28.24和高点28.33进行交易。

关注iShares Managed Futures Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ISMF股票今天的价格是多少？

iShares Managed Futures Active ETF股票今天的定价为28.31。它在28.24 - 28.33范围内交易，昨天的收盘价为28.18，交易量达到48。ISMF的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Managed Futures Active ETF股票是否支付股息？

iShares Managed Futures Active ETF目前的价值为28.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.74%和USD。实时查看图表以跟踪ISMF走势。

如何购买ISMF股票？

您可以以28.31的当前价格购买iShares Managed Futures Active ETF股票。订单通常设置在28.31或28.61附近，而48和-0.07%显示市场活动。立即关注ISMF的实时图表更新。

如何投资ISMF股票？

投资iShares Managed Futures Active ETF需要考虑年度范围26.71 - 30.72和当前价格28.31。许多人在以28.31或28.61下订单之前，会比较1.65%和。实时查看ISMF价格图表，了解每日变化。

iShares Managed Futures Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Managed Futures Active ETF的最高价格是30.72。在26.71 - 30.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Managed Futures Active ETF的绩效。

iShares Managed Futures Active ETF股票的最低价格是多少？

iShares Managed Futures Active ETF（ISMF）的最低价格为26.71。将其与当前的28.31和26.71 - 30.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ISMF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ISMF股票是什么时候拆分的？

iShares Managed Futures Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.18和3.74%中可见。

日范围
28.24 28.33
年范围
26.71 30.72
前一天收盘价
28.18
开盘价
28.33
卖价
28.31
买价
28.61
最低价
28.24
最高价
28.33
交易量
48
日变化
0.46%
月变化
1.65%
6个月变化
2.31%
年变化
3.74%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%