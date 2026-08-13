ISMF股票今天的价格是多少？ iShares Managed Futures Active ETF股票今天的定价为28.31。它在28.24 - 28.33范围内交易，昨天的收盘价为28.18，交易量达到48。ISMF的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Managed Futures Active ETF股票是否支付股息？ iShares Managed Futures Active ETF目前的价值为28.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.74%和USD。实时查看图表以跟踪ISMF走势。

如何购买ISMF股票？ 您可以以28.31的当前价格购买iShares Managed Futures Active ETF股票。订单通常设置在28.31或28.61附近，而48和-0.07%显示市场活动。立即关注ISMF的实时图表更新。

如何投资ISMF股票？ 投资iShares Managed Futures Active ETF需要考虑年度范围26.71 - 30.72和当前价格28.31。许多人在以28.31或28.61下订单之前，会比较1.65%和。实时查看ISMF价格图表，了解每日变化。

iShares Managed Futures Active ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares Managed Futures Active ETF的最高价格是30.72。在26.71 - 30.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Managed Futures Active ETF的绩效。

iShares Managed Futures Active ETF股票的最低价格是多少？ iShares Managed Futures Active ETF（ISMF）的最低价格为26.71。将其与当前的28.31和26.71 - 30.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ISMF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。