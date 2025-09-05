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ISHG: iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
Курс ISHG за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.32, а максимальная — 75.89.
Следите за динамикой iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ISHG сегодня?
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) сегодня оценивается на уровне 75.39. Инструмент торгуется в пределах 75.32 - 75.89, вчерашнее закрытие составило 75.66, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ISHG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF?
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF в настоящее время оценивается в 75.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.87% и USD. Отслеживайте движения ISHG на графике в реальном времени.
Как купить акции ISHG?
Вы можете купить акции iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) по текущей цене 75.39. Ордера обычно размещаются около 75.39 или 75.69, тогда как 50 и -0.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ISHG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ISHG?
Инвестирование в iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF предполагает учет годового диапазона 73.47 - 77.72 и текущей цены 75.39. Многие сравнивают 0.91% и -0.78% перед размещением ордеров на 75.39 или 75.69. Изучайте ежедневные изменения цены ISHG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF?
Самая высокая цена iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) за последний год составила 77.72. Акции заметно колебались в пределах 73.47 - 77.72, сравнение с 75.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF?
Самая низкая цена iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) за год составила 73.47. Сравнение с текущими 75.39 и 73.47 - 77.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ISHG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ISHG?
В прошлом iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 75.66 и -0.87% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 75.66
- Open
- 75.84
- Bid
- 75.39
- Ask
- 75.69
- Low
- 75.32
- High
- 75.89
- Объем
- 50
- Дневное изменение
- -0.36%
- Месячное изменение
- 0.91%
- 6-месячное изменение
- -0.78%
- Годовое изменение
- -0.87%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%