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ISHG: iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

75.39 USD 0.27 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ISHG за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.32, а максимальная — 75.89.

Следите за динамикой iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ISHG сегодня?

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) сегодня оценивается на уровне 75.39. Инструмент торгуется в пределах 75.32 - 75.89, вчерашнее закрытие составило 75.66, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ISHG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF?

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF в настоящее время оценивается в 75.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.87% и USD. Отслеживайте движения ISHG на графике в реальном времени.

Как купить акции ISHG?

Вы можете купить акции iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) по текущей цене 75.39. Ордера обычно размещаются около 75.39 или 75.69, тогда как 50 и -0.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ISHG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ISHG?

Инвестирование в iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF предполагает учет годового диапазона 73.47 - 77.72 и текущей цены 75.39. Многие сравнивают 0.91% и -0.78% перед размещением ордеров на 75.39 или 75.69. Изучайте ежедневные изменения цены ISHG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF?

Самая высокая цена iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) за последний год составила 77.72. Акции заметно колебались в пределах 73.47 - 77.72, сравнение с 75.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF?

Самая низкая цена iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) за год составила 73.47. Сравнение с текущими 75.39 и 73.47 - 77.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ISHG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ISHG?

В прошлом iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 75.66 и -0.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
75.32 75.89
Годовой диапазон
73.47 77.72
Предыдущее закрытие
75.66
Open
75.84
Bid
75.39
Ask
75.69
Low
75.32
High
75.89
Объем
50
Дневное изменение
-0.36%
Месячное изменение
0.91%
6-месячное изменение
-0.78%
Годовое изменение
-0.87%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%