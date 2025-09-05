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ISHG: iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

75.45 USD 0.06 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ISHG汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点75.35和高点75.52进行交易。

关注iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ISHG新闻

常见问题解答

ISHG股票今天的价格是多少？

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF股票今天的定价为75.45。它在75.35 - 75.52范围内交易，昨天的收盘价为75.39，交易量达到48。ISHG的实时价格图表显示了这些更新。

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF股票是否支付股息？

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF目前的价值为75.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.79%和USD。实时查看图表以跟踪ISHG走势。

如何购买ISHG股票？

您可以以75.45的当前价格购买iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF股票。订单通常设置在75.45或75.75附近，而48和0.13%显示市场活动。立即关注ISHG的实时图表更新。

如何投资ISHG股票？

投资iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF需要考虑年度范围73.47 - 77.72和当前价格75.45。许多人在以75.45或75.75下订单之前，会比较0.99%和。实时查看ISHG价格图表，了解每日变化。

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF的最高价格是77.72。在73.47 - 77.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF的绩效。

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF股票的最低价格是多少？

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF（ISHG）的最低价格为73.47。将其与当前的75.45和73.47 - 77.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ISHG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ISHG股票是什么时候拆分的？

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、75.39和-0.79%中可见。

日范围
75.35 75.52
年范围
73.47 77.72
前一天收盘价
75.39
开盘价
75.35
卖价
75.45
买价
75.75
最低价
75.35
最高价
75.52
交易量
48
日变化
0.08%
月变化
0.99%
6个月变化
-0.70%
年变化
-0.79%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%