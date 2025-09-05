ISHG: iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
今日ISHG汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点75.35和高点75.52进行交易。
关注iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
ISHG股票今天的价格是多少？
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF股票今天的定价为75.45。它在75.35 - 75.52范围内交易，昨天的收盘价为75.39，交易量达到48。ISHG的实时价格图表显示了这些更新。
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF股票是否支付股息？
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF目前的价值为75.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.79%和USD。实时查看图表以跟踪ISHG走势。
如何购买ISHG股票？
您可以以75.45的当前价格购买iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF股票。订单通常设置在75.45或75.75附近，而48和0.13%显示市场活动。立即关注ISHG的实时图表更新。
如何投资ISHG股票？
投资iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF需要考虑年度范围73.47 - 77.72和当前价格75.45。许多人在以75.45或75.75下订单之前，会比较0.99%和。实时查看ISHG价格图表，了解每日变化。
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF的最高价格是77.72。在73.47 - 77.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF的绩效。
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF股票的最低价格是多少？
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF（ISHG）的最低价格为73.47。将其与当前的75.45和73.47 - 77.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ISHG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ISHG股票是什么时候拆分的？
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、75.39和-0.79%中可见。
- 前一天收盘价
- 75.39
- 开盘价
- 75.35
- 卖价
- 75.45
- 买价
- 75.75
- 最低价
- 75.35
- 最高价
- 75.52
- 交易量
- 48
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 0.99%
- 6个月变化
- -0.70%
- 年变化
- -0.79%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%