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IRTR: iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF

32.02 USD 0.06 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IRTR за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.01, а максимальная — 32.06.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IRTR сегодня?

iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF (IRTR) сегодня оценивается на уровне 32.02. Инструмент торгуется в пределах 32.01 - 32.06, вчерашнее закрытие составило 32.08, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IRTR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF?

iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF в настоящее время оценивается в 32.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.88% и USD. Отслеживайте движения IRTR на графике в реальном времени.

Как купить акции IRTR?

Вы можете купить акции iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF (IRTR) по текущей цене 32.02. Ордера обычно размещаются около 32.02 или 32.32, тогда как 29 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IRTR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IRTR?

Инвестирование в iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF предполагает учет годового диапазона 30.16 - 32.24 и текущей цены 32.02. Многие сравнивают 0.85% и 1.62% перед размещением ордеров на 32.02 или 32.32. Изучайте ежедневные изменения цены IRTR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF?

Самая высокая цена iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF (IRTR) за последний год составила 32.24. Акции заметно колебались в пределах 30.16 - 32.24, сравнение с 32.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF?

Самая низкая цена iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF (IRTR) за год составила 30.16. Сравнение с текущими 32.02 и 30.16 - 32.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IRTR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IRTR?

В прошлом iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.08 и 1.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.01 32.06
Годовой диапазон
30.16 32.24
Предыдущее закрытие
32.08
Open
32.04
Bid
32.02
Ask
32.32
Low
32.01
High
32.06
Объем
29
Дневное изменение
-0.19%
Месячное изменение
0.85%
6-месячное изменение
1.62%
Годовое изменение
1.88%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%