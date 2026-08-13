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IRTR: iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF

32.03 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IRTR汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点32.03和高点32.09进行交易。

关注iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IRTR股票今天的价格是多少？

iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF股票今天的定价为32.03。它在32.03 - 32.09范围内交易，昨天的收盘价为32.02，交易量达到24。IRTR的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF股票是否支付股息？

iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF目前的价值为32.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.91%和USD。实时查看图表以跟踪IRTR走势。

如何购买IRTR股票？

您可以以32.03的当前价格购买iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF股票。订单通常设置在32.03或32.33附近，而24和-0.16%显示市场活动。立即关注IRTR的实时图表更新。

如何投资IRTR股票？

投资iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF需要考虑年度范围30.16 - 32.24和当前价格32.03。许多人在以32.03或32.33下订单之前，会比较0.88%和。实时查看IRTR价格图表，了解每日变化。

iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF的最高价格是32.24。在30.16 - 32.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF的绩效。

iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF股票的最低价格是多少？

iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF（IRTR）的最低价格为30.16。将其与当前的32.03和30.16 - 32.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IRTR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IRTR股票是什么时候拆分的？

iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.02和1.91%中可见。

日范围
32.03 32.09
年范围
30.16 32.24
前一天收盘价
32.02
开盘价
32.08
卖价
32.03
买价
32.33
最低价
32.03
最高价
32.09
交易量
24
日变化
0.03%
月变化
0.88%
6个月变化
1.65%
年变化
1.91%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%