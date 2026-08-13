IRTR: iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF
今日IRTR汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点32.03和高点32.09进行交易。
关注iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
IRTR股票今天的价格是多少？
iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF股票今天的定价为32.03。它在32.03 - 32.09范围内交易，昨天的收盘价为32.02，交易量达到24。IRTR的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF股票是否支付股息？
iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF目前的价值为32.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.91%和USD。实时查看图表以跟踪IRTR走势。
如何购买IRTR股票？
您可以以32.03的当前价格购买iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF股票。订单通常设置在32.03或32.33附近，而24和-0.16%显示市场活动。立即关注IRTR的实时图表更新。
如何投资IRTR股票？
投资iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF需要考虑年度范围30.16 - 32.24和当前价格32.03。许多人在以32.03或32.33下订单之前，会比较0.88%和。实时查看IRTR价格图表，了解每日变化。
iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF的最高价格是32.24。在30.16 - 32.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF的绩效。
iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF股票的最低价格是多少？
iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF（IRTR）的最低价格为30.16。将其与当前的32.03和30.16 - 32.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IRTR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IRTR股票是什么时候拆分的？
iShares Trust iShares LifePath Retirement ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.02和1.91%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.02
- 开盘价
- 32.08
- 卖价
- 32.03
- 买价
- 32.33
- 最低价
- 32.03
- 最高价
- 32.09
- 交易量
- 24
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- 0.88%
- 6个月变化
- 1.65%
- 年变化
- 1.91%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%