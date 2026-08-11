КотировкиРазделы
Валюты / IREX
Назад в Рынок акций США

IREX: Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF

13.32 USD 1.84 (12.14%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IREX за сегодня изменился на -12.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.30, а максимальная — 14.92.

Следите за динамикой Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IREX сегодня?

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF (IREX) сегодня оценивается на уровне 13.32. Инструмент торгуется в пределах 13.30 - 14.92, вчерашнее закрытие составило 15.16, а торговый объем достиг 1023. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IREX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF?

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF в настоящее время оценивается в 13.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -49.22% и USD. Отслеживайте движения IREX на графике в реальном времени.

Как купить акции IREX?

Вы можете купить акции Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF (IREX) по текущей цене 13.32. Ордера обычно размещаются около 13.32 или 13.62, тогда как 1023 и -10.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IREX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IREX?

Инвестирование в Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF предполагает учет годового диапазона 6.74 - 60.75 и текущей цены 13.32. Многие сравнивают 12.22% и 58.76% перед размещением ордеров на 13.32 или 13.62. Изучайте ежедневные изменения цены IREX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF?

Самая высокая цена Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF (IREX) за последний год составила 60.75. Акции заметно колебались в пределах 6.74 - 60.75, сравнение с 15.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF?

Самая низкая цена Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF (IREX) за год составила 6.74. Сравнение с текущими 13.32 и 6.74 - 60.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IREX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IREX?

В прошлом Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.16 и -49.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
13.30 14.92
Годовой диапазон
6.74 60.75
Предыдущее закрытие
15.16
Open
14.91
Bid
13.32
Ask
13.62
Low
13.30
High
14.92
Объем
1.023 K
Дневное изменение
-12.14%
Месячное изменение
12.22%
6-месячное изменение
58.76%
Годовое изменение
-49.22%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%