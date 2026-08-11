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IREX: Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF
Курс IREX за сегодня изменился на -12.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.30, а максимальная — 14.92.
Следите за динамикой Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IREX сегодня?
Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF (IREX) сегодня оценивается на уровне 13.32. Инструмент торгуется в пределах 13.30 - 14.92, вчерашнее закрытие составило 15.16, а торговый объем достиг 1023. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IREX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF?
Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF в настоящее время оценивается в 13.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -49.22% и USD. Отслеживайте движения IREX на графике в реальном времени.
Как купить акции IREX?
Вы можете купить акции Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF (IREX) по текущей цене 13.32. Ордера обычно размещаются около 13.32 или 13.62, тогда как 1023 и -10.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IREX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IREX?
Инвестирование в Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF предполагает учет годового диапазона 6.74 - 60.75 и текущей цены 13.32. Многие сравнивают 12.22% и 58.76% перед размещением ордеров на 13.32 или 13.62. Изучайте ежедневные изменения цены IREX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF?
Самая высокая цена Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF (IREX) за последний год составила 60.75. Акции заметно колебались в пределах 6.74 - 60.75, сравнение с 15.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF?
Самая низкая цена Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF (IREX) за год составила 6.74. Сравнение с текущими 13.32 и 6.74 - 60.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IREX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IREX?
В прошлом Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.16 и -49.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.16
- Open
- 14.91
- Bid
- 13.32
- Ask
- 13.62
- Low
- 13.30
- High
- 14.92
- Объем
- 1.023 K
- Дневное изменение
- -12.14%
- Месячное изменение
- 12.22%
- 6-месячное изменение
- 58.76%
- Годовое изменение
- -49.22%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%