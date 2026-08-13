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IREX: Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF

14.04 USD 0.72 (5.41%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IREX汇率已更改5.41%。当日，交易品种以低点13.80和高点14.83进行交易。

关注Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IREX股票今天的价格是多少？

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF股票今天的定价为14.04。它在13.80 - 14.83范围内交易，昨天的收盘价为13.32，交易量达到770。IREX的实时价格图表显示了这些更新。

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF股票是否支付股息？

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF目前的价值为14.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-46.47%和USD。实时查看图表以跟踪IREX走势。

如何购买IREX股票？

您可以以14.04的当前价格购买Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF股票。订单通常设置在14.04或14.34附近，而770和-1.89%显示市场活动。立即关注IREX的实时图表更新。

如何投资IREX股票？

投资Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF需要考虑年度范围6.74 - 60.75和当前价格14.04。许多人在以14.04或14.34下订单之前，会比较18.28%和。实时查看IREX价格图表，了解每日变化。

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF的最高价格是60.75。在6.74 - 60.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF的绩效。

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF股票的最低价格是多少？

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF（IREX）的最低价格为6.74。将其与当前的14.04和6.74 - 60.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IREX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IREX股票是什么时候拆分的？

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.32和-46.47%中可见。

日范围
13.80 14.83
年范围
6.74 60.75
前一天收盘价
13.32
开盘价
14.31
卖价
14.04
买价
14.34
最低价
13.80
最高价
14.83
交易量
770
日变化
5.41%
月变化
18.28%
6个月变化
67.34%
年变化
-46.47%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%