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IRE: Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF

9.38 USD 1.29 (12.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IRE за сегодня изменился на -12.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.35, а максимальная — 10.67.

Следите за динамикой Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IRE сегодня?

Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) сегодня оценивается на уровне 9.38. Инструмент торгуется в пределах 9.35 - 10.67, вчерашнее закрытие составило 10.67, а торговый объем достиг 7019. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IRE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF?

Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF в настоящее время оценивается в 9.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -49.81% и USD. Отслеживайте движения IRE на графике в реальном времени.

Как купить акции IRE?

Вы можете купить акции Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) по текущей цене 9.38. Ордера обычно размещаются около 9.38 или 9.68, тогда как 7019 и -11.92% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IRE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IRE?

Инвестирование в Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF предполагает учет годового диапазона 3.84 - 44.49 и текущей цены 9.38. Многие сравнивают 9.45% и 95.42% перед размещением ордеров на 9.38 или 9.68. Изучайте ежедневные изменения цены IRE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF?

Самая высокая цена Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) за последний год составила 44.49. Акции заметно колебались в пределах 3.84 - 44.49, сравнение с 10.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF?

Самая низкая цена Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) за год составила 3.84. Сравнение с текущими 9.38 и 3.84 - 44.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IRE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IRE?

В прошлом Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.67 и -49.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.35 10.67
Годовой диапазон
3.84 44.49
Предыдущее закрытие
10.67
Open
10.65
Bid
9.38
Ask
9.68
Low
9.35
High
10.67
Объем
7.019 K
Дневное изменение
-12.09%
Месячное изменение
9.45%
6-месячное изменение
95.42%
Годовое изменение
-49.81%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%