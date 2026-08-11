- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IRE: Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF
Курс IRE за сегодня изменился на -12.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.35, а максимальная — 10.67.
Следите за динамикой Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IRE сегодня?
Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) сегодня оценивается на уровне 9.38. Инструмент торгуется в пределах 9.35 - 10.67, вчерашнее закрытие составило 10.67, а торговый объем достиг 7019. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IRE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF?
Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF в настоящее время оценивается в 9.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -49.81% и USD. Отслеживайте движения IRE на графике в реальном времени.
Как купить акции IRE?
Вы можете купить акции Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) по текущей цене 9.38. Ордера обычно размещаются около 9.38 или 9.68, тогда как 7019 и -11.92% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IRE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IRE?
Инвестирование в Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF предполагает учет годового диапазона 3.84 - 44.49 и текущей цены 9.38. Многие сравнивают 9.45% и 95.42% перед размещением ордеров на 9.38 или 9.68. Изучайте ежедневные изменения цены IRE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF?
Самая высокая цена Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) за последний год составила 44.49. Акции заметно колебались в пределах 3.84 - 44.49, сравнение с 10.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF?
Самая низкая цена Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) за год составила 3.84. Сравнение с текущими 9.38 и 3.84 - 44.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IRE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IRE?
В прошлом Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.67 и -49.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.67
- Open
- 10.65
- Bid
- 9.38
- Ask
- 9.68
- Low
- 9.35
- High
- 10.67
- Объем
- 7.019 K
- Дневное изменение
- -12.09%
- Месячное изменение
- 9.45%
- 6-месячное изменение
- 95.42%
- Годовое изменение
- -49.81%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%