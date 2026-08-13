IRE股票今天的价格是多少？ 爱尔兰银行股票今天的定价为9.83。它在9.65 - 10.41范围内交易，昨天的收盘价为9.38，交易量达到5533。IRE的实时价格图表显示了这些更新。

爱尔兰银行股票是否支付股息？ 爱尔兰银行目前的价值为9.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-47.41%和USD。实时查看图表以跟踪IRE走势。

如何购买IRE股票？ 您可以以9.83的当前价格购买爱尔兰银行股票。订单通常设置在9.83或10.13附近，而5533和-1.90%显示市场活动。立即关注IRE的实时图表更新。

如何投资IRE股票？ 投资爱尔兰银行需要考虑年度范围3.84 - 44.49和当前价格9.83。许多人在以9.83或10.13下订单之前，会比较14.70%和。实时查看IRE价格图表，了解每日变化。

爱尔兰银行股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，爱尔兰银行的最高价格是44.49。在3.84 - 44.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪爱尔兰银行的绩效。

爱尔兰银行股票的最低价格是多少？ 爱尔兰银行（IRE）的最低价格为3.84。将其与当前的9.83和3.84 - 44.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。