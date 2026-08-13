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IRE: 爱尔兰银行

9.83 USD 0.45 (4.80%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IRE汇率已更改4.80%。当日，交易品种以低点9.65和高点10.41进行交易。

关注爱尔兰银行动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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  • D1
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常见问题解答

IRE股票今天的价格是多少？

爱尔兰银行股票今天的定价为9.83。它在9.65 - 10.41范围内交易，昨天的收盘价为9.38，交易量达到5533。IRE的实时价格图表显示了这些更新。

爱尔兰银行股票是否支付股息？

爱尔兰银行目前的价值为9.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-47.41%和USD。实时查看图表以跟踪IRE走势。

如何购买IRE股票？

您可以以9.83的当前价格购买爱尔兰银行股票。订单通常设置在9.83或10.13附近，而5533和-1.90%显示市场活动。立即关注IRE的实时图表更新。

如何投资IRE股票？

投资爱尔兰银行需要考虑年度范围3.84 - 44.49和当前价格9.83。许多人在以9.83或10.13下订单之前，会比较14.70%和。实时查看IRE价格图表，了解每日变化。

爱尔兰银行股票的最高价格是多少？

在过去一年中，爱尔兰银行的最高价格是44.49。在3.84 - 44.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪爱尔兰银行的绩效。

爱尔兰银行股票的最低价格是多少？

爱尔兰银行（IRE）的最低价格为3.84。将其与当前的9.83和3.84 - 44.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IRE股票是什么时候拆分的？

爱尔兰银行历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.38和-47.41%中可见。

日范围
9.65 10.41
年范围
3.84 44.49
前一天收盘价
9.38
开盘价
10.02
卖价
9.83
买价
10.13
最低价
9.65
最高价
10.41
交易量
5.533 K
日变化
4.80%
月变化
14.70%
6个月变化
104.79%
年变化
-47.41%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%