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IQQQ: ProShares Nasdaq-100 High Incom

48.60 USD 0.17 (0.35%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IQQQ за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.58, а максимальная — 48.82.

Следите за динамикой ProShares Nasdaq-100 High Incom. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IQQQ сегодня?

ProShares Nasdaq-100 High Incom (IQQQ) сегодня оценивается на уровне 48.60. Инструмент торгуется в пределах 48.58 - 48.82, вчерашнее закрытие составило 48.77, а торговый объем достиг 69. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IQQQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Nasdaq-100 High Incom?

ProShares Nasdaq-100 High Incom в настоящее время оценивается в 48.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.13% и USD. Отслеживайте движения IQQQ на графике в реальном времени.

Как купить акции IQQQ?

Вы можете купить акции ProShares Nasdaq-100 High Incom (IQQQ) по текущей цене 48.60. Ордера обычно размещаются около 48.60 или 48.90, тогда как 69 и -0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IQQQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IQQQ?

Инвестирование в ProShares Nasdaq-100 High Incom предполагает учет годового диапазона 40.43 - 51.66 и текущей цены 48.60. Многие сравнивают 3.21% и 12.37% перед размещением ордеров на 48.60 или 48.90. Изучайте ежедневные изменения цены IQQQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Nasdaq-100 High Incom?

Самая высокая цена ProShares Nasdaq-100 High Incom (IQQQ) за последний год составила 51.66. Акции заметно колебались в пределах 40.43 - 51.66, сравнение с 48.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Nasdaq-100 High Incom на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Nasdaq-100 High Incom?

Самая низкая цена ProShares Nasdaq-100 High Incom (IQQQ) за год составила 40.43. Сравнение с текущими 48.60 и 40.43 - 51.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IQQQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IQQQ?

В прошлом ProShares Nasdaq-100 High Incom проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.77 и 18.13% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
48.58 48.82
Годовой диапазон
40.43 51.66
Предыдущее закрытие
48.77
Open
48.80
Bid
48.60
Ask
48.90
Low
48.58
High
48.82
Объем
69
Дневное изменение
-0.35%
Месячное изменение
3.21%
6-месячное изменение
12.37%
Годовое изменение
18.13%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%