Курс IQQQ за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.58, а максимальная — 48.82.

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