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IQQQ: ProShares Nasdaq-100 High Incom
Курс IQQQ за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.58, а максимальная — 48.82.
Следите за динамикой ProShares Nasdaq-100 High Incom. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IQQQ сегодня?
ProShares Nasdaq-100 High Incom (IQQQ) сегодня оценивается на уровне 48.60. Инструмент торгуется в пределах 48.58 - 48.82, вчерашнее закрытие составило 48.77, а торговый объем достиг 69. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IQQQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Nasdaq-100 High Incom?
ProShares Nasdaq-100 High Incom в настоящее время оценивается в 48.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.13% и USD. Отслеживайте движения IQQQ на графике в реальном времени.
Как купить акции IQQQ?
Вы можете купить акции ProShares Nasdaq-100 High Incom (IQQQ) по текущей цене 48.60. Ордера обычно размещаются около 48.60 или 48.90, тогда как 69 и -0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IQQQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IQQQ?
Инвестирование в ProShares Nasdaq-100 High Incom предполагает учет годового диапазона 40.43 - 51.66 и текущей цены 48.60. Многие сравнивают 3.21% и 12.37% перед размещением ордеров на 48.60 или 48.90. Изучайте ежедневные изменения цены IQQQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Nasdaq-100 High Incom?
Самая высокая цена ProShares Nasdaq-100 High Incom (IQQQ) за последний год составила 51.66. Акции заметно колебались в пределах 40.43 - 51.66, сравнение с 48.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Nasdaq-100 High Incom на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Nasdaq-100 High Incom?
Самая низкая цена ProShares Nasdaq-100 High Incom (IQQQ) за год составила 40.43. Сравнение с текущими 48.60 и 40.43 - 51.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IQQQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IQQQ?
В прошлом ProShares Nasdaq-100 High Incom проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.77 и 18.13% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 48.77
- Open
- 48.80
- Bid
- 48.60
- Ask
- 48.90
- Low
- 48.58
- High
- 48.82
- Объем
- 69
- Дневное изменение
- -0.35%
- Месячное изменение
- 3.21%
- 6-месячное изменение
- 12.37%
- Годовое изменение
- 18.13%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%