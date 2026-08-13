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IQQQ: ProShares Nasdaq-100 High Incom

48.47 USD 0.13 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IQQQ汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点48.31和高点48.69进行交易。

关注ProShares Nasdaq-100 High Incom动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
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常见问题解答

IQQQ股票今天的价格是多少？

ProShares Nasdaq-100 High Incom股票今天的定价为48.47。它在48.31 - 48.69范围内交易，昨天的收盘价为48.60，交易量达到101。IQQQ的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Nasdaq-100 High Incom股票是否支付股息？

ProShares Nasdaq-100 High Incom目前的价值为48.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.82%和USD。实时查看图表以跟踪IQQQ走势。

如何购买IQQQ股票？

您可以以48.47的当前价格购买ProShares Nasdaq-100 High Incom股票。订单通常设置在48.47或48.77附近，而101和-0.45%显示市场活动。立即关注IQQQ的实时图表更新。

如何投资IQQQ股票？

投资ProShares Nasdaq-100 High Incom需要考虑年度范围40.43 - 51.66和当前价格48.47。许多人在以48.47或48.77下订单之前，会比较2.93%和。实时查看IQQQ价格图表，了解每日变化。

ProShares Nasdaq-100 High Incom股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Nasdaq-100 High Incom的最高价格是51.66。在40.43 - 51.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Nasdaq-100 High Incom的绩效。

ProShares Nasdaq-100 High Incom股票的最低价格是多少？

ProShares Nasdaq-100 High Incom（IQQQ）的最低价格为40.43。将其与当前的48.47和40.43 - 51.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IQQQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IQQQ股票是什么时候拆分的？

ProShares Nasdaq-100 High Incom历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.60和17.82%中可见。

日范围
48.31 48.69
年范围
40.43 51.66
前一天收盘价
48.60
开盘价
48.69
卖价
48.47
买价
48.77
最低价
48.31
最高价
48.69
交易量
101
日变化
-0.27%
月变化
2.93%
6个月变化
12.07%
年变化
17.82%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%