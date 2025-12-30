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IQDG: WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund

44.72 USD 0.17 (0.38%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IQDG за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.70, а максимальная — 44.84.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IQDG сегодня?

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) сегодня оценивается на уровне 44.72. Инструмент торгуется в пределах 44.70 - 44.84, вчерашнее закрытие составило 44.89, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IQDG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund?

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund в настоящее время оценивается в 44.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.34% и USD. Отслеживайте движения IQDG на графике в реальном времени.

Как купить акции IQDG?

Вы можете купить акции WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) по текущей цене 44.72. Ордера обычно размещаются около 44.72 или 45.02, тогда как 37 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IQDG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IQDG?

Инвестирование в WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund предполагает учет годового диапазона 38.08 - 44.90 и текущей цены 44.72. Многие сравнивают 1.64% и 3.37% перед размещением ордеров на 44.72 или 45.02. Изучайте ежедневные изменения цены IQDG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund?

Самая высокая цена WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) за последний год составила 44.90. Акции заметно колебались в пределах 38.08 - 44.90, сравнение с 44.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund?

Самая низкая цена WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) за год составила 38.08. Сравнение с текущими 44.72 и 38.08 - 44.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IQDG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IQDG?

В прошлом WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.89 и 17.34% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
44.70 44.84
Годовой диапазон
38.08 44.90
Предыдущее закрытие
44.89
Open
44.77
Bid
44.72
Ask
45.02
Low
44.70
High
44.84
Объем
37
Дневное изменение
-0.38%
Месячное изменение
1.64%
6-месячное изменение
3.37%
Годовое изменение
17.34%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%