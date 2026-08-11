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IPB: Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se
Курс IPB за сегодня изменился на -1.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.22, а максимальная — 25.70.
Следите за динамикой Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- M30
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IPB сегодня?
Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se (IPB) сегодня оценивается на уровне 25.22. Инструмент торгуется в пределах 25.22 - 25.70, вчерашнее закрытие составило 25.60, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IPB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se?
Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se в настоящее время оценивается в 25.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.79% и USD. Отслеживайте движения IPB на графике в реальном времени.
Как купить акции IPB?
Вы можете купить акции Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se (IPB) по текущей цене 25.22. Ордера обычно размещаются около 25.22 или 25.52, тогда как 12 и -1.87% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IPB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IPB?
Инвестирование в Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se предполагает учет годового диапазона 25.12 - 27.27 и текущей цены 25.22. Многие сравнивают -0.59% и -1.71% перед размещением ордеров на 25.22 или 25.52. Изучайте ежедневные изменения цены IPB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se?
Самая высокая цена Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se (IPB) за последний год составила 27.27. Акции заметно колебались в пределах 25.12 - 27.27, сравнение с 25.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se?
Самая низкая цена Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se (IPB) за год составила 25.12. Сравнение с текущими 25.22 и 25.12 - 27.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IPB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IPB?
В прошлом Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.60 и -1.79% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.60
- Open
- 25.70
- Bid
- 25.22
- Ask
- 25.52
- Low
- 25.22
- High
- 25.70
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- -1.48%
- Месячное изменение
- -0.59%
- 6-месячное изменение
- -1.71%
- Годовое изменение
- -1.79%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%