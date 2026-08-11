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IPB: Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se

25.22 USD 0.38 (1.48%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IPB за сегодня изменился на -1.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.22, а максимальная — 25.70.

Следите за динамикой Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IPB сегодня?

Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se (IPB) сегодня оценивается на уровне 25.22. Инструмент торгуется в пределах 25.22 - 25.70, вчерашнее закрытие составило 25.60, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IPB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se?

Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se в настоящее время оценивается в 25.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.79% и USD. Отслеживайте движения IPB на графике в реальном времени.

Как купить акции IPB?

Вы можете купить акции Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se (IPB) по текущей цене 25.22. Ордера обычно размещаются около 25.22 или 25.52, тогда как 12 и -1.87% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IPB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IPB?

Инвестирование в Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se предполагает учет годового диапазона 25.12 - 27.27 и текущей цены 25.22. Многие сравнивают -0.59% и -1.71% перед размещением ордеров на 25.22 или 25.52. Изучайте ежедневные изменения цены IPB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se?

Самая высокая цена Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se (IPB) за последний год составила 27.27. Акции заметно колебались в пределах 25.12 - 27.27, сравнение с 25.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se?

Самая низкая цена Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se (IPB) за год составила 25.12. Сравнение с текущими 25.22 и 25.12 - 27.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IPB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IPB?

В прошлом Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.60 и -1.79% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.22 25.70
Годовой диапазон
25.12 27.27
Предыдущее закрытие
25.60
Open
25.70
Bid
25.22
Ask
25.52
Low
25.22
High
25.70
Объем
12
Дневное изменение
-1.48%
Месячное изменение
-0.59%
6-месячное изменение
-1.71%
Годовое изменение
-1.79%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%