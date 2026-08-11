Курс IPB за сегодня изменился на -1.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.22, а максимальная — 25.70.

Следите за динамикой Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.