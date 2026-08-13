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IPB: Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se

25.38 USD 0.16 (0.63%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IPB汇率已更改0.63%。当日，交易品种以低点25.37和高点25.38进行交易。

关注Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IPB股票今天的价格是多少？

Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se股票今天的定价为25.38。它在25.37 - 25.38范围内交易，昨天的收盘价为25.22，交易量达到5。IPB的实时价格图表显示了这些更新。

Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se股票是否支付股息？

Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se目前的价值为25.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.17%和USD。实时查看图表以跟踪IPB走势。

如何购买IPB股票？

您可以以25.38的当前价格购买Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se股票。订单通常设置在25.38或25.68附近，而5和0.04%显示市场活动。立即关注IPB的实时图表更新。

如何投资IPB股票？

投资Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se需要考虑年度范围25.12 - 27.27和当前价格25.38。许多人在以25.38或25.68下订单之前，会比较0.04%和。实时查看IPB价格图表，了解每日变化。

Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se的最高价格是27.27。在25.12 - 27.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se的绩效。

Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se股票的最低价格是多少？

Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se（IPB）的最低价格为25.12。将其与当前的25.38和25.12 - 27.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IPB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IPB股票是什么时候拆分的？

Merrill Lynch & Co Inc 6.0518% Index Plus Trust Certificates Se历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.22和-1.17%中可见。

日范围
25.37 25.38
年范围
25.12 27.27
前一天收盘价
25.22
开盘价
25.37
卖价
25.38
买价
25.68
最低价
25.37
最高价
25.38
交易量
5
日变化
0.63%
月变化
0.04%
6个月变化
-1.09%
年变化
-1.17%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%