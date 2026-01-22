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IPAC: iShares Core MSCI Pacific ETF
Курс IPAC за сегодня изменился на -0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 85.47, а максимальная — 85.84.
Следите за динамикой iShares Core MSCI Pacific ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IPAC сегодня?
iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) сегодня оценивается на уровне 85.55. Инструмент торгуется в пределах 85.47 - 85.84, вчерашнее закрытие составило 86.17, а торговый объем достиг 109. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IPAC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Core MSCI Pacific ETF?
iShares Core MSCI Pacific ETF в настоящее время оценивается в 85.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.60% и USD. Отслеживайте движения IPAC на графике в реальном времени.
Как купить акции IPAC?
Вы можете купить акции iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) по текущей цене 85.55. Ордера обычно размещаются около 85.55 или 85.85, тогда как 109 и -0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IPAC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IPAC?
Инвестирование в iShares Core MSCI Pacific ETF предполагает учет годового диапазона 71.50 - 86.26 и текущей цены 85.55. Многие сравнивают 3.50% и 5.42% перед размещением ордеров на 85.55 или 85.85. Изучайте ежедневные изменения цены IPAC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Core MSCI Pacific ETF?
Самая высокая цена iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) за последний год составила 86.26. Акции заметно колебались в пределах 71.50 - 86.26, сравнение с 86.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Core MSCI Pacific ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Core MSCI Pacific ETF?
Самая низкая цена iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) за год составила 71.50. Сравнение с текущими 85.55 и 71.50 - 86.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IPAC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IPAC?
В прошлом iShares Core MSCI Pacific ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 86.17 и 19.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 86.17
- Open
- 85.84
- Bid
- 85.55
- Ask
- 85.85
- Low
- 85.47
- High
- 85.84
- Объем
- 109
- Дневное изменение
- -0.72%
- Месячное изменение
- 3.50%
- 6-месячное изменение
- 5.42%
- Годовое изменение
- 19.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%