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IPAC: iShares Core MSCI Pacific ETF

85.55 USD 0.62 (0.72%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IPAC за сегодня изменился на -0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 85.47, а максимальная — 85.84.

Следите за динамикой iShares Core MSCI Pacific ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IPAC сегодня?

iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) сегодня оценивается на уровне 85.55. Инструмент торгуется в пределах 85.47 - 85.84, вчерашнее закрытие составило 86.17, а торговый объем достиг 109. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IPAC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Core MSCI Pacific ETF?

iShares Core MSCI Pacific ETF в настоящее время оценивается в 85.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.60% и USD. Отслеживайте движения IPAC на графике в реальном времени.

Как купить акции IPAC?

Вы можете купить акции iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) по текущей цене 85.55. Ордера обычно размещаются около 85.55 или 85.85, тогда как 109 и -0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IPAC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IPAC?

Инвестирование в iShares Core MSCI Pacific ETF предполагает учет годового диапазона 71.50 - 86.26 и текущей цены 85.55. Многие сравнивают 3.50% и 5.42% перед размещением ордеров на 85.55 или 85.85. Изучайте ежедневные изменения цены IPAC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Core MSCI Pacific ETF?

Самая высокая цена iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) за последний год составила 86.26. Акции заметно колебались в пределах 71.50 - 86.26, сравнение с 86.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Core MSCI Pacific ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Core MSCI Pacific ETF?

Самая низкая цена iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) за год составила 71.50. Сравнение с текущими 85.55 и 71.50 - 86.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IPAC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IPAC?

В прошлом iShares Core MSCI Pacific ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 86.17 и 19.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
85.47 85.84
Годовой диапазон
71.50 86.26
Предыдущее закрытие
86.17
Open
85.84
Bid
85.55
Ask
85.85
Low
85.47
High
85.84
Объем
109
Дневное изменение
-0.72%
Месячное изменение
3.50%
6-месячное изменение
5.42%
Годовое изменение
19.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%