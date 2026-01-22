IPAC: iShares Core MSCI Pacific ETF
今日IPAC汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点85.56和高点86.05进行交易。
关注iShares Core MSCI Pacific ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
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- D1
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常见问题解答
IPAC股票今天的价格是多少？
iShares Core MSCI Pacific ETF股票今天的定价为85.72。它在85.56 - 86.05范围内交易，昨天的收盘价为85.55，交易量达到109。IPAC的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Core MSCI Pacific ETF股票是否支付股息？
iShares Core MSCI Pacific ETF目前的价值为85.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.84%和USD。实时查看图表以跟踪IPAC走势。
如何购买IPAC股票？
您可以以85.72的当前价格购买iShares Core MSCI Pacific ETF股票。订单通常设置在85.72或86.02附近，而109和-0.14%显示市场活动。立即关注IPAC的实时图表更新。
如何投资IPAC股票？
投资iShares Core MSCI Pacific ETF需要考虑年度范围71.50 - 86.26和当前价格85.72。许多人在以85.72或86.02下订单之前，会比较3.70%和。实时查看IPAC价格图表，了解每日变化。
iShares Core MSCI Pacific ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Core MSCI Pacific ETF的最高价格是86.26。在71.50 - 86.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Core MSCI Pacific ETF的绩效。
iShares Core MSCI Pacific ETF股票的最低价格是多少？
iShares Core MSCI Pacific ETF（IPAC）的最低价格为71.50。将其与当前的85.72和71.50 - 86.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IPAC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IPAC股票是什么时候拆分的？
iShares Core MSCI Pacific ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、85.55和19.84%中可见。
- 前一天收盘价
- 85.55
- 开盘价
- 85.84
- 卖价
- 85.72
- 买价
- 86.02
- 最低价
- 85.56
- 最高价
- 86.05
- 交易量
- 109
- 日变化
- 0.20%
- 月变化
- 3.70%
- 6个月变化
- 5.63%
- 年变化
- 19.84%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%