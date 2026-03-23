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IOO: iShares Global 100 ETF

145.80 USD 0.44 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IOO за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 145.48, а максимальная — 146.23.

Следите за динамикой iShares Global 100 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IOO сегодня?

iShares Global 100 ETF (IOO) сегодня оценивается на уровне 145.80. Инструмент торгуется в пределах 145.48 - 146.23, вчерашнее закрытие составило 146.24, а торговый объем достиг 280. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IOO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Global 100 ETF?

iShares Global 100 ETF в настоящее время оценивается в 145.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 29.02% и USD. Отслеживайте движения IOO на графике в реальном времени.

Как купить акции IOO?

Вы можете купить акции iShares Global 100 ETF (IOO) по текущей цене 145.80. Ордера обычно размещаются около 145.80 или 146.10, тогда как 280 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IOO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IOO?

Инвестирование в iShares Global 100 ETF предполагает учет годового диапазона 112.69 - 146.68 и текущей цены 145.80. Многие сравнивают 2.73% и 15.81% перед размещением ордеров на 145.80 или 146.10. Изучайте ежедневные изменения цены IOO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Global 100 ETF?

Самая высокая цена iShares Global 100 ETF (IOO) за последний год составила 146.68. Акции заметно колебались в пределах 112.69 - 146.68, сравнение с 146.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Global 100 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Global 100 ETF?

Самая низкая цена iShares Global 100 ETF (IOO) за год составила 112.69. Сравнение с текущими 145.80 и 112.69 - 146.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IOO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IOO?

В прошлом iShares Global 100 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 146.24 и 29.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
145.48 146.23
Годовой диапазон
112.69 146.68
Предыдущее закрытие
146.24
Open
145.83
Bid
145.80
Ask
146.10
Low
145.48
High
146.23
Объем
280
Дневное изменение
-0.30%
Месячное изменение
2.73%
6-месячное изменение
15.81%
Годовое изменение
29.02%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%