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IOO: iShares Global 100 ETF
Курс IOO за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 145.48, а максимальная — 146.23.
Следите за динамикой iShares Global 100 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IOO сегодня?
iShares Global 100 ETF (IOO) сегодня оценивается на уровне 145.80. Инструмент торгуется в пределах 145.48 - 146.23, вчерашнее закрытие составило 146.24, а торговый объем достиг 280. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IOO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Global 100 ETF?
iShares Global 100 ETF в настоящее время оценивается в 145.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 29.02% и USD. Отслеживайте движения IOO на графике в реальном времени.
Как купить акции IOO?
Вы можете купить акции iShares Global 100 ETF (IOO) по текущей цене 145.80. Ордера обычно размещаются около 145.80 или 146.10, тогда как 280 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IOO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IOO?
Инвестирование в iShares Global 100 ETF предполагает учет годового диапазона 112.69 - 146.68 и текущей цены 145.80. Многие сравнивают 2.73% и 15.81% перед размещением ордеров на 145.80 или 146.10. Изучайте ежедневные изменения цены IOO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Global 100 ETF?
Самая высокая цена iShares Global 100 ETF (IOO) за последний год составила 146.68. Акции заметно колебались в пределах 112.69 - 146.68, сравнение с 146.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Global 100 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Global 100 ETF?
Самая низкая цена iShares Global 100 ETF (IOO) за год составила 112.69. Сравнение с текущими 145.80 и 112.69 - 146.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IOO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IOO?
В прошлом iShares Global 100 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 146.24 и 29.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 146.24
- Open
- 145.83
- Bid
- 145.80
- Ask
- 146.10
- Low
- 145.48
- High
- 146.23
- Объем
- 280
- Дневное изменение
- -0.30%
- Месячное изменение
- 2.73%
- 6-месячное изменение
- 15.81%
- Годовое изменение
- 29.02%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%