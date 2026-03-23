IOO: iShares 标普全球100 ETF
今日IOO汇率已更改-0.64%。当日，交易品种以低点144.72和高点146.29进行交易。
关注iShares 标普全球100 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
IOO股票今天的价格是多少？
iShares 标普全球100 ETF股票今天的定价为144.87。它在144.72 - 146.29范围内交易，昨天的收盘价为145.80，交易量达到166。IOO的实时价格图表显示了这些更新。
iShares 标普全球100 ETF股票是否支付股息？
iShares 标普全球100 ETF目前的价值为144.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.19%和USD。实时查看图表以跟踪IOO走势。
如何购买IOO股票？
您可以以144.87的当前价格购买iShares 标普全球100 ETF股票。订单通常设置在144.87或145.17附近，而166和-0.97%显示市场活动。立即关注IOO的实时图表更新。
如何投资IOO股票？
投资iShares 标普全球100 ETF需要考虑年度范围112.69 - 146.68和当前价格144.87。许多人在以144.87或145.17下订单之前，会比较2.07%和。实时查看IOO价格图表，了解每日变化。
iShares 标普全球100 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares 标普全球100 ETF的最高价格是146.68。在112.69 - 146.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 标普全球100 ETF的绩效。
iShares 标普全球100 ETF股票的最低价格是多少？
iShares 标普全球100 ETF（IOO）的最低价格为112.69。将其与当前的144.87和112.69 - 146.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IOO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IOO股票是什么时候拆分的？
iShares 标普全球100 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、145.80和28.19%中可见。
- 前一天收盘价
- 145.80
- 开盘价
- 146.29
- 卖价
- 144.87
- 买价
- 145.17
- 最低价
- 144.72
- 最高价
- 146.29
- 交易量
- 166
- 日变化
- -0.64%
- 月变化
- 2.07%
- 6个月变化
- 15.07%
- 年变化
- 28.19%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%