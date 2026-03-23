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IOO: iShares 标普全球100 ETF

144.87 USD 0.93 (0.64%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IOO汇率已更改-0.64%。当日，交易品种以低点144.72和高点146.29进行交易。

关注iShares 标普全球100 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IOO新闻

常见问题解答

IOO股票今天的价格是多少？

iShares 标普全球100 ETF股票今天的定价为144.87。它在144.72 - 146.29范围内交易，昨天的收盘价为145.80，交易量达到166。IOO的实时价格图表显示了这些更新。

iShares 标普全球100 ETF股票是否支付股息？

iShares 标普全球100 ETF目前的价值为144.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.19%和USD。实时查看图表以跟踪IOO走势。

如何购买IOO股票？

您可以以144.87的当前价格购买iShares 标普全球100 ETF股票。订单通常设置在144.87或145.17附近，而166和-0.97%显示市场活动。立即关注IOO的实时图表更新。

如何投资IOO股票？

投资iShares 标普全球100 ETF需要考虑年度范围112.69 - 146.68和当前价格144.87。许多人在以144.87或145.17下订单之前，会比较2.07%和。实时查看IOO价格图表，了解每日变化。

iShares 标普全球100 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares 标普全球100 ETF的最高价格是146.68。在112.69 - 146.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 标普全球100 ETF的绩效。

iShares 标普全球100 ETF股票的最低价格是多少？

iShares 标普全球100 ETF（IOO）的最低价格为112.69。将其与当前的144.87和112.69 - 146.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IOO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IOO股票是什么时候拆分的？

iShares 标普全球100 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、145.80和28.19%中可见。

日范围
144.72 146.29
年范围
112.69 146.68
前一天收盘价
145.80
开盘价
146.29
卖价
144.87
买价
145.17
最低价
144.72
最高价
146.29
交易量
166
日变化
-0.64%
月变化
2.07%
6个月变化
15.07%
年变化
28.19%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%