Курс IONL за сегодня изменился на -8.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.29, а максимальная — 16.76.

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